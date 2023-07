Festliche Blechbläsermusik / Sommerreise

Sie sind Virtuosen auf ihren Instrumenten und wahre Meister im Zusammenspiel. Das Münchner Blechbläserquintett ist eines der führenden deutschen Ensembles dieser Instrumentierung.

Wer schon einmal ein Konzert von HARMONIC BRASS besucht hat, der weiß, was die Süddeutsche Zeitung meint, wenn sie von einem Quintett schreibt, das „… mit seiner glamourös-virtuosen Art zu den besten der Welt gehört.“

Blechbläser zwischen Barock und Ragtime

Die Zuhörer nimmt die Band mit durch ein vielfältiges Programm, das von Musical-Klängen von Andrew Lloyd Webber bis hin zu klassischen Meisterwerken führt. Johann-Sebastian Bach trifft Udo Jürgens und Gioacchino Rossini lernt die Sendung mit der Maus kennen.

Durch die sensationellen Arrangements des Solotrompeters Hans Zellner gelingt dem Ensemble etwas, was nur Wenigen vergönnt ist: Das Publikum an die Hand zu nehmen und für zwei Stunden in eine wunderbare Welt zu entführen.

Ob das Werke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart oder George Bizet sind; ob Carl Orff erklingt, Ragtime oder Swing – immer sind es blitzsauber geblasene musikalische Leckerbissen. Bringen Sie Ihren Nachwuchs mit, denn legendär und beliebt sind die schönsten Melodien aus den bekanntesten Kinder-Fernsehserien: Ein lustiges Potpourri für Groß und Klein.

Lassen Sie sich mitreißen von einer launigen Moderation, der unbändigen Musizierlaune und dem augenzwinkerden Charme von Harmonic Brass.

Mehr Informationen: Tickets und Preise größer als Größer als Zeichen Tickets sind erhältlich bei der Touristinfo, Am Markt 14

Schweriner Volkszeitung in der Mecklenburg Str.30 und Gutenbergstr. 1

sowie bei den Touristinfos und Tageszeitungen in der Region

Oder telefonisch unter der Reservix Tickethotline: 0761 888 499 99.

Abendkasse ab 19:00 Uhr geöffnet!

Ticketpreise VVK und AK:

€ 36,- und € 28,- / 10% ABOplus Rabatt bei der SVZ im VVK. € 20,- und € 15,- ermäßigt für Kinder ab sechs Jahren, Studierende etc., Sozialpass, Behinderte mit B im Ausweis und deren Begleitperson.

Zusätzliche Termine: 03.08. in der Kulturkirche St. Jakobi Stralsund um 20:00 Uhr

und am 04.08. in der St. Nikolaikirche Rostock /um 20:00 Uhr.