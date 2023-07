Parkplatz mit E-Ladestation Foto: Robert Michael up-down up-down Urlaub mit dem E-Auto Droht in den Ferien ein Ladestationen-Chaos an den Autobahnen? Von Tobias Schmidt | 09.07.2023, 07:00 Uhr

In diesem Sommer werden so viele Familien wie nie mit einem Elektroauto in den Urlaub fahren. Verpufft der Ferienspaß im Stau vor der Ladesäule, wenn alle gleichzeitig Strom tanken müssen? Oder kann elektrischer Massentourismus wirklich funktionieren?