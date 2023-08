Die Rettung der Wandergruppe bringt hohe Kosten mit sich. Foto: imago images/Eibner Europa up-down up-down Fahrlässiges Unterfangen Deutsche mit Sandalen und Babys auf Wanderweg gerettet: Das müssen sie jetzt zahlen und | 02.08.2023, 12:35 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 02.08.2023, 12:35 Uhr

Mit Babys in Bauchtragen und ungeeignetem Schuhwerk ist eine Wandergruppe aus Deutschland am Sonntag in Tirol in eine Notlage geraten. Die aufwendige Rettung hat hohe Kosten zur Folge. Diese müssen die Wandergruppe selbst tragen.