Campingurlaub in Deutschland boomt. Foto: dpa/Tobias Hase up-down up-down Übernachtungen 2022 Rekord gebrochen: Camping in Deutschland so beliebt, wie nie Von Alexander Barklage | 30.11.2022, 13:33 Uhr

Bereits bis Ende September haben die Campingplätze in Deutschland einen Übernachtungsrekord verbuchen können. In Deutschland gab es in den ersten neun Monaten des Jahres über 36 Millionen Übernachtungen. Der Campingboom in Deutschland geht weiter.