Das erste Wochenende im Juni lässt den Sommer bereits in spürbare Nähe rücken und steht ganz im Zeichen von Garten, Wohnen und Lifestyle, wenn die LebensArt zurück auf das Landgestüt Redefin zieht. Vom 2. bis zum 4. Juni 2023 können die Besucher hier die neusten Trends für den Innen- und Außenbereich entdecken, Inspirationen, Eindrücke und Ideen auf sich wirken lassen und die ein oder andere kulinarische Köstlichkeit probieren, während sie über die großzügigen Freiflächen und die gepflegten Grünanlagen des historischen Gestüts schlendern, die hierfür das perfekte Ambiente bilden.

Eine Vielzahl an regionalen, nationalen und internationalen Ausstellern präsentiert hier eine reiche Produktvielfalt, von einem bunten Blumen- und Pflanzenangebot mit wunderschön blühenden Hortensien und Rosen, immergrünen Stauden, Kräutern und knolligen Blumenzwiebeln über Mobiliar für Garten, Terrasse und Haus, ausgefallenen und einzigartigen Dekoartikeln für Drinnen und Draußen bis hin zu nützlichem Gartenwerkzeug, Feuerschalen und Grillkaminen – hier lässt sich wirklich alles finden, was das eigene Zuhause schöner macht! Auch sommerliche und trendige Mode für Klein und Groß, Taschen, einzigartige Schmuckstücke und handgearbeitete Lederwaren finden ihren Platz auf dem großzügigen Gelände des Landgestüts. Und wer auf kulinarische Highlights aus ist, kommt ebenfalls voll auf seine Kosten: Das leckere Catering bietet von süß bis herzhaft, von warm bis kalt, von vegan bis zur Bratwurst alles, was das Herz begehrt! Herzhafter Käse, luftgetrocknete Salamis, Oliven, Schafskäse und Antipasti, Leckerbissen aus dem Steinofen und Spezialitäten aus dem Morgenland, aber auch Honig, Kuchen und andere Leckereien dürfen nicht fehlen – Genuss garantiert! Ergänzt wird all das mit einem umfangreichen und exklusiven Angebot an Sekt, Wein und Spirituosen. So findet ein jeder sein Lieblingsstück!

Umrahmt wird die LebensArt wie üblich von einem unterhaltsamen Programm: Am Samstag und Sonntag (3. und 4. Juni) können kleine und große Besucher eine mehrstündige, hochwertige und begeisternde Shetland-Pony-Show erleben. Atemberaubende Geschicklichkeitsparcours und Kutschrennen warten auf begeistertes Publikum! Natürlich lassen sich die freundlichen Ponys auch gern streicheln. Auch Tastings, Vorführungen und Fachinformationen warten an den jeweiligen Ständen der Aussteller.

Um die Vorfreude bei seinen Besuchern zu steigern, bietet der Veranstalter, Das AgenturHaus GmbH aus Lübeck, einen Ticketvorverkauf auf seiner Webseite an. Da es vor Ort zu längeren Wartezeiten kommen kann, empfiehlt der Veranstalter den Kauf von Onlinetickets. Die Onlinetickets kosten am Freitag neun Euro, am Samstag und am Sonntag jeweils zehn Euro. Vor Ort sind ebenfalls Karten erhältlich, die gegen einen Aufpreis von einem Euro pro Ticket am Freitag bzw. zwei Euro am Samstag und am Sonntag erworben werden können. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis dabei sein. Die LebensArt Redefin ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zahlreiche kostenlose Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

