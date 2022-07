Am Flughafen Köln/Bonn sind die Wartezeiten in diesem Jahr lang. FOTO: dpa/Thomas Banneyer up-down up-down Flug-Chaos Urlaubschaos an Flughäfen: Keine Besserung in Sicht? Von dpa | 02.07.2022, 17:00 Uhr

Die Wartezeiten an deutschen Flughäfen sind in diesem Sommer wahnsinnig lang, die Sorge, den Flug zu verpassen, groß. Besonders an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen verursacht das Problem Stress bei Urlaubern. Wie geht es nun weiter?