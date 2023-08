Wie Plasma-Forscher aus Mecklenburg-Vorpommern die Landwirtschaft für die Zukunft rüsten

Die Maschine surrt im Labor, kleine lila Blitze schießen aus der Vorrichtung ins durchlaufende Wasser. Dieses plätschert scheinbar unberührt in einen Auffangbehälter. Alles ungefährlich, alles im Kleinformat. Physiker Stefan Horn vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald benötigt nicht mal eine Schutzbrille. „Einen Schlag kann man natürlich trotzdem kriegen, wenn man die Blitze berührt”, sagt er.

Plasma findet man sonst in Leuchten und Fernsehern

Die auf der Wasseroberfläche tanzenden Blitze sind Plasma, der sogenannte vierte Aggregatzustand. Es scheint, als hätte es sich aus der Lebenswirklichkeit der Menschen herausgehalten. Spätestens beim Stichwort Plasmafernseher dürfte der Groschen fallen oder auch beim Thema Schweißen, das nahezu jeder zumindest einmal beobachtet hat, wird klar, dass Plasma gar nicht so eine Unbekannte ist.

Plasma entsteht, wenn Gas Energie zugeführt wird. Kaltes Plasma soll selbst multiresistente Bakterien töten können. So werden unter anderem Plasmaverfahren auch bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln und gar der Wundheilung eingesetzt. Die Herstellung von Plasma selbst ist simpel. „Man braucht praktisch nur einen Stromanschluss“, sagt Horn.

Breites Bündnis für Physik in der Landwirtschaft

Hier am INP sind Plasmaanwendungen auf lebende Organismen hingegen längst fest im Forschungsalltag integriert. Plasma, so die Hoffnung, soll einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Landwirtschaft und damit die Ernährungssicherheit in Deutschland zu festigen.

Mehr Informationen: Das Projekt „Physics for Food“ größer als Größer als Zeichen Gemeinsam arbeiten die Hochschule Neubrandenburg und das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie an mehreren Teilprojekten, bei denen innovative Technologien für verschiedene Bereiche aus Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung entwickelt werden sollen. Dazu gehören unter anderem: die Behandlung von Saatgut zur Reduzierung von Chemikalien

die Stärkung von Pflanzen auf dem Feld gegen Trockenstress

die Aufbereitung von Ab- und Prozesswasser, damit es wiederverwendet werden kann Hier gibt es weitere Informationen

Die Pflanzenphysiologin Henrike Brust und die Mikrobiologin Nicola Wannicke forschen gemeinsam im Projekt „Physics for Food” – einem breiten Bündnis rund um das INP und die Hochschule Neubrandenburg, bei dem der Plasma-Nutzen für die Landwirtschaft untersucht wird. Das mit Plasma behandelte Wasser könnte auch großflächig auf die Felder der Republik gesprüht werden.

Trockener Frühling sorgte 2023 regional für Ernteausfälle

Gerade für die Landwirtschaft werden Wassermangel und trockene Böden zur immer größeren Bedrohung, Ernteausfälle bei Gerste, Weizen und Co. können die Folge sein. Selbst in einem nassen Sommer, bei dem Landwirte eher das Problem haben, ihre Ernte einzuholen, wurden die trockenen Böden zum Problem.

Nach Angaben des Agrar-Großhändlers BayWa, der mittlerweile einen eigenen Dürremonitor betreibt, war der Winterweizen in Teilen Deutschlands Ende Juni einem größeren Trockenstress ausgesetzt als in den vorangegangenen Jahren. Die befürchteten Ernteausfälle liegen laut BayWa bei rund sechs Prozent, in einzelnen Regionen könnten sie noch höher ausfallen.

Pflanzen werden auf Trockenstress trainiert

Genau bei diesem Trockenstress könnte das mit Plasma behandelte Wasser helfen, sind sich die Forscher sicher. Das Prinzip gleicht der „kalten Dusche“, von der sich manch einer verspricht, ein stärkeres Immunsystem zu bekommen. Die Behandlung mit dem „Plasma-Wasser“ regt die Pflanze gewissermaßen an, sich selbst zu stärken. So ist sie dann bei einer Trockenperiode besser vorbereitet.

In den Klimaschränken des Institutes kann die Pflanzenphysiologin Henrike Brust simulieren, ob und wie mit Plasma-Wasser behandelte Pflanzen besser mit Trockenstress zurechtkommen.

Doch das Plasma-Wasser stimuliert nicht nur die Abwehrmechanismen in den Pflanzen. „Zudem stärkt es nach ersten Erkenntnissen auch das Wurzelwachstum”, führt Henrike Brust aus. Im Institut besprühen sie und ihre Kolleginnen regelmäßig die kleinen Pflanzen mit Plasma-Wasser. Wann ist es zu viel? Wann zu wenig? Die wirksame Dosis gilt es zu ertesten. Dem Bundesforschungsministerium war die Arbeit der Greifswalder und Neubrandenburger bereits 13 Millionen Euro an Fördermitteln wert. Geld, das aktuell neben weiteren Versuchen am Institut auch für die Forschung an und auf den Feldern benötigt wird.

Was der Bauernverband zur Plasma-Forschung sagt

Versuche im Feld sind zeitaufwändig, bis zum Ergebnis dauert es ein Jahr. In den Klimaschränken des Institutes kann die Wirksamkeit von Plasma viel schneller nachgewiesen werden. Es lassen sich zudem nicht alle äußeren Einflüsse wie etwa Trockenstress, Hitze und Sonneneinstrahlung gleichwertig simulieren. So fielen die ersten Ergebnisse von den Äckern auch eher „heterogen“ aus, heißt es vom INP. Die positiven Effekte lassen noch auf sich warten, die Feldforschung benötige Zeit und Geduld.

Genau deswegen zeigt sich etwa der Deutsche Bauernverband (DBV) noch skeptisch: Die Kunst sei es, Erkenntnisse der Grundlagenforschung in diesem Fall auf mehrere Millionen Hektar Ackerland zu übertragen, sagt DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken. „Aus heutiger Sicht scheint das unmöglich, aber vielleicht zeigt sich ja im weiteren Verlauf der Forschung, wie es gelingen könnte.”

„Die durch den Klimawandel bedingten Herausforderungen sind groß, vermutlich sogar größer, als es uns heute bewusst ist“ Bernhard Krüsken Generalsekretär Deutscher Bauernverband

Ganz generell setzte er auf die Wissenschaft und Innovationen in der Landwirtschaft. „Mehr handeln, weniger zaudern”, müsse das Motto sein. „Die durch den Klimawandel bedingten Herausforderungen sind groß, vermutlich sogar größer, als es uns heute bewusst ist”, so Krüsken weiter. Sicherlich würden nicht alle Ansätze der Grundlagenforschung in der Praxis landen. „Aber gerade wir Landwirte wissen, dass man nur durch das Ausprobieren neuer Ideen vorankommt.“

Feldforschung kostet viel Zeit und Geduld

Das wissen auch die Forscher am INP: Von Anfang an seien Landwirte aber auch in das Projekt eingebunden gewesen, heißt es von dort. Die Agrarhandelsgruppe Ceravis mit Dutzenden Standorten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gilt gemeinsam mit der Hochschule Neubrandenburg und dem INP als Initiator des Bündnisses.

Plasma soll Saatgut „reinigen“ und robuster machen

Im Projekt „Physics for Food” gibt es zudem noch weitere Forschungsschwerpunkte, an denen parallel gearbeitet wird. Unter anderem soll Plasma neben der Behandlung von Pflanzen-Sprossen zur Stärkung der Abwehrkräfte auch eine Alternative zu konventionellen Pflanzenschutzmaßnahmen sein. In Greifswald wird dabei bereits das Saatgut mit Plasma behandelt – also den kleinen lila Blitzen ausgesetzt. So sieht das Ganze dann aus:

Das macht das Saatgut robuster. Plasma soll so eine Alternative zu chemischen Mitteln bieten, das Saatgut gewissermaßen „reinigen“, also von mikrobieller Belastung befreien. „Alle Beizmittel kann Plasma aber nicht ersetzen”, sagt die Mikrobiologin Nicola Wannicke.



Trotzdem ist die Forschung an physikalischen Alternativen von großer Bedeutung: Die EU hat den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden bereits stark reglementiert und arbeitet derzeit an einer noch strengen Verordnung. Im ökologischen Anbau sind diese Mittel ohnehin verboten. Plasma hingegen schone die Böden und es gebe keine Rückstände, betonen die Forscher. Stattdessen werde nach ersten Erkenntnissen gar die Keimfähigkeit des Saatgutes erhöht. „Das heißt, für die künftigen Pflanzen auf dem Feld gelten optimale Startbedingungen“, sagt Nicola Wannicke.

Was jetzt noch fehlt, ist die vollumfängliche Gewissheit, dass Plasma der Landwirtschaft wirklich nachhaltig helfen kann. Doch die Forscher in Neubrandenburg und Greifswald werden weiter daran arbeiten, dass der Einsatz physikalischer Methoden wie Plasma in der Land- und Ernährungswirtschaft Realität werden kann.