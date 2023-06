Tornados können auch in Deutschland auftreten und erheblichen Schaden anrichten. So schützt man sich richtig davor. Symbolfoto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Heftige Unwetter drohen Tornado-Gefahr in Deutschland: Wie schützt man sich am besten? Von Patrick Kern | 21.06.2023, 17:21 Uhr

Für diesen Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst in Teilen Deutschlands eine schwere Gewitterlage vorhergesagt, sogar Tornados können örtlich nicht ausgeschlossen werden. So geht man vor, wenn man einen in der Nähe entdeckt hat.