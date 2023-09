Werden wir noch echte Winter haben? Ja, aber seltener, sagt Oliver Weiner, Meteorologe vom Regionalen Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. „Es wird im Mittel immer wärmer, das betrifft auch die Winter“, erklärt er.

Die Wahrscheinlichkeit für Eis und Schnee sinkt also, stattdessen wird es wohl häufiger regnen. Eiskalte Nächte, mehrwöchiger Dauerfrost oder Schnee, der liegenbleibt, werden von der Regel zur Ausnahme – aber nicht ganz verschwinden. Oliver Weiner erklärt:

„Wir werden auch in Zukunft noch echte Winter haben, aber sie werden statistisch wesentlich unwahrscheinlicher.“

Beispiel: 1996/97 und 2009/10 gab es richtige Winter, „aber das sind Einzel-Ereignisse, und zwischendurch hat man locker zehn, 15 Jahre, in denen es keine echten Winter gibt.“

In einigen Regionen kein einziger Eistag im Winter

Beispiel Schleswig-Holstein: Hatte das nördlichste Bundesland im langjährigen Mittel zwischen 1961 und 1990 noch durchschnittlich 76 Frosttage pro Jahr, waren es zwischen 1991 und 2020 nur noch 64 Tage. Eistage, an denen die Temperatur nicht über null Grad steigt, sanken von 21 auf 14 Tage. Im vergangenen Jahr gab es davon gar nur sieben Tage.

„Das war die letzten Jahre wirklich dramatisch, in einigen Regionen in Schleswig-Holstein, etwa in Grambek, Schleswig oder Lübeck, gab es etwa 2020 keinen einzigen Eistag“, berichtet der DWD-Experte. Und: „Wir sehen in Klima-Projektionen, dass der Trend bleiben wird.“ Die ohnehin schon seltenen Winter werden also immer seltener werden.