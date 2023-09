Der Herbst ist da: Am Sonnabend war um 8.50 Uhr kalendarischer Herbstanfang. Die Tage werden nun kürzer und die Nächte länger. Meteorologisch hat der Herbst bereits Anfang September begonnen.

An diesem Wochenende startet der Herbst in Deutschland mit freundlichem Wetter. Es bleibt überwiegend sonnig und trocken, langsam steigen die Temperaturen wieder an. „Allerdings machen gebietsweise zähe Nebelfelder der Sonne einen Strich durch die Rechnung“, teilte der Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Freitag mit.

Herbstwetter am Wochenende

Bereits am Samstag zu Beginn des kalendarischen Herbstes scheint häufiger die Sonne, vor allem von der Mitte bis in den Osten Deutschlands. Bei den Temperaturen macht sich das nicht bemerkbar, sie liegen zwischen 17 und 21 Grad. An den Alpen fällt anfangs Regen, im Westen und Nordwesten sind ebenfalls einige Schauer möglich.

Das Herbstwetter bleibt in der kommenden Woche freundlich. Foto: imago images/Westend61

Freundliches Wetter in der kommenden Woche

Am Sonntag geht es mit Werten zwischen 16 und 22 Grad weiter. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, zeigt sich ebenfalls häufig die Sonne. Nur an den Alpen, ganz im Norden und in Teilen des Mittelgebirges können harmlose Wolken durchziehen, es bleibt aber auch dort meist trocken. Das freundliche Wetter setzt sich in der neuen Woche fort, mit 18 bis 24 Grad wird es dann noch etwas wärmer.