Erwartet Deutschland in diesem Sommer erneut Hitzerekorde wie 2022? Das Klimaphänomen El Niño, das in diesem Jahr wieder auftritt, gilt jedenfalls als „warme Episode“. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Klimaphänomen El Niño steht bevor: Drohen in Deutschland 2023 Wetterextreme? Von Maria Lentz | 04.05.2023, 14:48 Uhr

Der Klimawandel schreitet voran, die Erde wird wärmer und nun erwarten Experten auch noch das Klimaphänomen El Niño, das Rekordtemperaturen mit sich bringen kann. Warum der Frühling trotz allem bislang so kalt ist und was uns in den kommenden Monaten erwartet.