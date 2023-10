„Schweinebauch asiatisch machen wir heute, das heißt mit Wokgemüse und indonesischem Reis-Rezept“, erklärt der Küchenchef. „Letzteres habe ich hier von meinen Köchen gelernt.“ Das Fleisch richtig schön kross gebacken, bis die Schwarte kracht, das Gemüse schön knackig – in Kombination sei das eigentlich unschlagbar, schmecke richtig gut. Zudem lässt sich das gut vorbereiten und ist dann in weniger als einer halben Stunde erledigt.

„Bis dass die Schwarte kracht“ - mit dem Dämpfer keine Kunst

Apropos: „Bis dass die Schwarte kracht...“ Das so hinzubekommen, ist ja schon eine kleine Kunst, oder? „So schwierig ist es eigentlich gar nicht“, weiß der 46-Jährige. „Wenn man einen Dämpfer hat oder einen Topf mit einem kleinen Gitter drin. Damit kann man das Ganze wunderbar dämpfen. Auch viele Öfen haben heute schon die Möglichkeit zu dämpfen.“ Wichtig ist, dass die Schwarte weich wird.

Foto: Dirk Buchardt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dann kann man mit einem ganz einfachen Messer seinen Namen rein ritzen. „Wenn ich manchmal sehe, wie die Leute sich ein Teppichmesser holen und an der Schwarte herumschnippeln, da denkt man sich: Oh Gott, hoffentlich schneidet der sich nicht die Pulsadern auf!?“ Einmal eingeschnitten, sollte das Fleisch dann unbedeckt stehen bleiben, damit die Haut oben ausdämpft und etwas trockener wird.

Hier finden Sie alle Folgen unserer „Sterneküchen“-Serie

Soweit zum Fleisch – verrät uns André Münch nun auch das Reis-Geheimnis seiner Köche? „Wir haben ja Indonesier bei uns und die sind auch ein-, zweimal die Woche dran, Personal-Essen zu kochen. Und bei denen wird ja nicht einfach ein Beutel Reis irgendwie ins Wasser geschmissen“, schmunzelt der Chef de Cuisine.

Reis werde dort generell ohne Salz gekocht. Er wird vorher gewaschen, in einen Topf gegeben und dann auch abgewogen – um dann die anderthalbfache Menge Flüssigkeit dazu zu geben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

„Da habe ich noch gelernt, dass man den Reis in Kokosmilch kocht. Ich kannte das auch nur mit Wasser. Und nicht nur das, es kamen auch Kaffir-Limetten-Blätter und Zitronengras zum Einsatz. Ich fand das so spannend und so lecker, dass ich gesagt habe: ,Mensch, das muss man doch mal den Lesern weitergeben!’“

Wokgemüse je nach Garzeit unterschiedlich groß schnippeln

Spannend ist auch das Wokgemüse zum Krustenbraten. Wo liegt hier das Hauptaugenmerk? „Dass man das, was am längsten braucht - sprich: die Möhren, sag ich mal - einfach kleiner schneidet als das, was schneller fertig ist. Somit kann alles gleichzeitig knackig anbraten.“

Mehr Informationen: Zur Person: André Münch größer als Größer als Zeichen André Münch wurde 1977 in Castrop-Rauxel als Sohn einer Unternehmer-Familie geboren. Schon früh hat er durch den elterlichen Betrieb gelernt, dass man für seine Ziele hart arbeiten muss und einem nicht alles in den Schoß fällt. In seiner Freizeit hat er es genossen, mit seiner Oma und seiner Mutter zu kochen. Eigentlich wollte Münch Fotograf werden, aber durch Zufall kam er an eine Lehrstelle als Koch bei der Gastronomen-Familie Stromberg. Die hat sich schnell als „das Beste“ erwiesen, was ihm passieren konnte. Nach seiner Ausbildung arbeitete der gebürtige Ruhrpottler bei renommierten Sterne-Köchen wie Holger Stromberg im „Goldschmieding“, Stefan Frank „Gutshaus Stolpe“, Mathias Buchholz „First Floor“ sowie Ralf Bey „Orangerie“ in Brühl. Noch höher dekoriert waren sogar Rolf Schmidt (2 Sterne) „Ange d´or“ und Jean Claude Bourgueil (3 Sterne) „Im Schiffchen“. 2007 erkochte sich Münch im Gutshaus Stolpe seinen ersten eigenen Stern, im Restaurant Saphir und jetzt im Restaurant der Butt ebenfalls. André Münch erwarb 2008 den Jagdschein, ein Jahr später den Fischereischein. Beides lässt sich kulinarisch sehr gut mit seinem Job ergänzen und spiegelt sich auch in seinen Gerichten wider. Heute zählt André Münch mit einem Michelin-Stern, „3 roten Hauben“ (früher 18 Punkte) im Gault Millau und 9 von 10 Pfannen im Gusto Gourmetführer zu den besten Köchen des Nordens und der Ostseeküste.

Münch hat noch einen Tipp parat: „Unsere Soße kochen wir vor. Wieder mit Kaffir-Limetten-Blättern und Zitronengras, damit das Ganze auch mit dem Reis schön harmoniert… sich kulinarisch anschmiegt sozusagen!“ Dann einfach aufs Gemüse drauf, einmal durchschwenken und dann ist es auch schon fertig.

Mit Carabiniero – Schweinebauch auch in der Sterneküche

Geschmacklich und von der Deko her ist das Gericht wie immer eine tolle Kombi. Wäre das auch etwas für die Sterneküche? „Tatsächlich haben wir das Gericht schon auf der Karte gehabt, allerdings mit ganz dünn geschnittenem Schweinebauch“, verrät der Sternekoch.

„Dann haben wir den mit der Soße, wie wir sie jetzt auch haben, dünn mariniert und mit einem Carabiniero kombiniert. Dazu haben wir einen Bao Bun (gedämpfte Teigtasche) gemacht, den gefüllt mit Schweinebauch und etwas Wokemüse – die Gäste liebten es. Eine ganz, ganz spannende Kombination.“

Wie auch unsere Zusammenstellung mit Wokgemüse und Kokos-Reis – alles von der Konsistenz sehr schön, eine sehr, harmonische Geschichte, findet André Münch: „Also unbedingt nachkochen. Ganz viel Spaß dabei!“

Foto: NOZ mh:n Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So wird's gemacht – die richtige Zubereitung

Kross gebackener Schweinebauch mit knackigem Wokgemüse und indonesischem Kokos-Reis

Schweinebauch, kross gebacken

Foto: Dirk Buchardt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

600g Schweinebauch

Den Schweinebauch mit einem Temperaturfühler versehen und im Dämpfer (oder im Topf mit Gitter und Deckel, etwas Wasser) bei ca. 100 °C dämpfen, bis er eine Kerntemperatur von über 80 °C hat. Anschließend mit einem Messer die jetzt weiche Schwarte einschneiden und unbedeckt auskühlen lassen (Man kann das schon einen Tag vorher machen, dann geht das Gericht am Tag der Zubereitung ganz schnell). Vorm Backen nun den Schweinebauch von allen Seiten salzen, dann bei hoher Hitze in den Ofen, „bis die Schwarte kracht“, ca. 20 min.

Soße für das Wokgemüse

Foto: Dirk Buchardt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

100 ml Sweet Chili Soße

150 ml Austernsoße

100 ml Sojasoße salzarm

50 ml Sesamöl

100 ml Wasser

2 Stangen Zitronengras geschnitten

4 Kafir-Limetten-Blätter

1 Tl Koriandersaat

Prise Curry

1 Tl Zucker

Alles zusammen in einem Topf zum Köcheln bringen und anschließend durch ein Sieb passieren… Fertig!

Wokgemüse

Foto: Dirk Buchardt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

je 100 g Möhren, Zucchini, Paprika, Minimais, Zwiebel (geschnitten)

Bambussprossen

Sojasprossen lose

3 Zehen Knoblauch (geschält gehackt)

40 g Ingwer (geschält, gehackt)

Wokgemüse-Soße

Einen Wok oder eine Pfanne richtig heiß werden lassen. Nun etwas Sesamöl hineingeben und das Gemüse, die Sprossen mit Knoblauch und Ingwer kurz und knackig anbraten. Jetzt die Soße zugeben und heiß werden lassen. Gleich servieren, damit das Gemüse schön knackig bleibt.

Indonesischer Kokos-Reis

Luftdicht (es kann auch der Reiskocher oder ein Deckel sein), damit das Volumen nicht verloren geht. So kocht der Sternekoch seinen indonesischen Reis. Sein Geheimnis: statt Wasser kocht der Reis in reiner Kokosmilch mit Limettenblättern. Foto: Dirk Buchardt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

250 g Reis nach Belieben (in unserem Fall Jasmin Duftreis)

400 ml Kokosmilch

2 Stangen Zitronengras

3 Kafir-Limettenblätter

Den Reis zuerst gründlich abwaschen, nun alle Zutaten (ohne Salz) in einen Topf oder Reiskocher geben und so lange kochen, bis dieser die ganze Kokosmilch aufgesogen hat. Anschließend einmal kurz etwas lockern und gleich servieren.