Tipps vom Sternekoch Deftiger Grünkohl und krosse Bratkartoffeln - so wird's richtig lecker! Von Dirk Buchardt | 08.11.2022, 14:44 Uhr

Endlich wieder Grünkohl! Fans haben fast ein Jahr auf den Saisonstart gewartet. André Münch, Küchenchef des „Butt“ in Hohe Düne, verrät uns heute seine spezielle Zubereitung des Kultgerichts. Aber auch die Kunst, Bratkartoffeln wirklich kross hinzubekommen, wo welches Fleisch dazugehört und was er am liebsten mag.