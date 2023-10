Freitagabend, Flutlicht, Fußball - die drei führenden Worte des Amateurfußballs vereint an der Helmut-Stockmeier-Straße in Gretesch. Unter den Augen von circa 30 bis 35 Schlachtenbummlern schrieben die TSG Burg Gretesch und der SV Ohrbeck ein weiteres Kapitel Fußballromantik der Kreisklasse. Ein faires Spiel mit nur einer gelben Karte - und einem Siegtreffer vom ominösen Punkt.

Nach Wiederbeginn übernahmen die Ohrbecker minütlich nachhaltiger das Spielgeschehen, besonders in der Zweikampfführung und bei der Eroberung der zweiten Bälle besaß das Team von Trainer Björn Pellny die Oberhand. Dennoch ging die erste Torchance an die TSG - Kevin Miller vergab in der 55. Minute. Neun Zeigerumdrehungen später zeigte Scheer nach einem Handspiel im Strafraum berechtigterweise und ohne Proteste der Heimmannschaft auf den Punkt, Stefan Fröhlich sorgte für gute Laune bei den Ohrbeckern.

Das Tor verpasste den Gastgebern einen Tiefschlag, von dem sich die leidenschaftliche Truppe von Trainer Jens Warnecke nicht mehr erholen sollte. In den Mittelpunkt parierte sich im Anschluss Greteschs Torhüter Lasse Buschmann, der in der 72. und 76. Minute weitere Ohrbecker Tore sensationell verhinderte - eine Beschreibung, die vor allem auf die erste Tat vollends zutrifft.

Eine Druckphase der TSG ließen die körperlich überlegenen Ohrbecker zum Schluss nicht mehr zu. Christopher Morgret hätte sechs Minuten vor Schluss auf 2:0 erhöhen müssen - in der Nachspielzeit verlief ein letzter Gretescher Freistoß im Sand (oben im Aufmacher), eher Scheer ein Spiel auf durchaus ansehnlichen Kreisklassen-Niveau für beendet erklärte.

„Mit ein bisschen Spielglück können wir heute einen Punkt holen“, beschrieb Trainer Warnecke eine Leistung seiner Mannschaft, auf welche die Gretescher trotzdem aufbauen können. Für die Ohrbecker bedeutete der freitägliche Ausflug den dritten Ligasieg in Folge sowie die sechste Partie in Folge ohne Niederlage - der aktuelle zweite Tabellenplatz ist genauso überraschend wie verdient.