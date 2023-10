Hering oder Lachs, Scholle oder Fischstäbchen – was ist am gesündesten? Wie so oft im Leben lautet die Antwort: Es kommt drauf an. Denn Fisch ist nicht gleich Fisch.

Eine Vielzahl an Faktoren entscheidet darüber, ob ein Fisch für die Ernährung gesund ist oder nicht. „Die Empfehlung von zwei Fischmahlzeiten stammt von der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dabei sollte eine Mahlzeit aus einem mageren und die andere aus einem fettreichen Fisch zubereitet sein“, sagt Dr. Matthias Keller vom Fisch-Informationszentrum e.V. in Hamburg. „Da wir in Deutschland aus über 750 Arten an Fischen, Krebs- und Weichtieren auswählen können, fällt es uns schwer, eine echte Rangliste der gesündesten Fische aufzustellen.“

Hering oder Lachs haben viel Omega-3-Fette

Eine Top 5 der gesündesten Fischsorten: Fällt aus. Fragt man allerdings Lutz Natusch aus Bremerhaven, fällt die Antwort eindeutig aus: „Hering oder Lachs“ sagt der 79-Jährige Inhaber eines der traditionsreichsten Fischrestaurants in Norddeutschland sofort. Er verweist auf die Omega 3-Fette, die diese beiden Fische besonders auszeichnet.

Lutz Natusch in seinem Restaurant in Bremerhaven: Seit 1959 existiert das Traditionsrestaurant schon.

Das Problem: Es liegt nicht nur am Fisch allein, ob sein Verzehr gesund ist. "Menschen, die aufgrund der Funktion ihrer Schilddrüse nicht so viel Jod zu sich nehmen dürfen, sollen eher zu Süßwasserfischen greifen. Menschen mit einer Jodunterversorgung wählen besser Seefische aus, die zumeist höhere Werte an Jod mit sich bringen“, sagt Dr. Matthias Keller vom Fisch-Informationszentrum.

Fisch besser dämpfen als frittieren

Und auch die Zubereitung spielt natürlich eine große Rolle: "Menschen, die eher kalorienreduziert essen müssen, sollten zum Beispiel das fettfreie Braten auf Backpapier, gegrillte oder gedünstete Zubereitungsarten wählen und weniger frittierten Fisch essen“, ergänzt Keller.

Bei Natusch in Bremerhaven sucht man fetttriefendes Frittiertes auf der Karte vergebens: „Braten, grillen, dämpfen“ sind die Hauptzubereitungsarten im Traditionslokal. Beim Dämpfen, erklärt Lutz Natusch, blieben die wichtigsten gesunden Inhaltsstoffe des Fisches am ehesten erhalten.

Frittierter Fisch ist nicht wirklich gesund.

Kompromiss zwischen Koch und Gast

Einer richtig gesunden Fischmahlzeit stehen allerdings oft die Vorlieben der Gäste im Wege: „Eigentlich sollte ein Fisch noch leicht glasig sein“, sagt Natusch. „Der Gast sagt aber: Der ist nicht durch.“ Also versuchen sie bei Natusch einen Mittelweg: Etwas länger als eigentlich gedacht wird der Fisch gegart – das kann der Koch gerade noch vertreten und der Gast ist zufrieden. Dabei schmecke jeder Fisch auch roh gut, findet Lutz Natusch: „Er muss nur frisch sein.“

Daran erkennt man frischen Fisch

Aber woran erkennt man als Laie beim Fischhändler, ob ein Fisch auch wirklich frisch ist? „Wenn der Kopf noch dran ist, ist es einfach“, sagt Lutz Natusch. „Die Augen müssen glänzen und die Kiemen rot sein. Seien die Augen hingegen stumpf und die Kiemen blass, ist Vorsicht angebracht – erst recht, wenn der Fisch nach Fisch riecht. Dann sollte man besser die Finger davon lassen.

Frischen Fisch erkennt man an glänzenden Augen und roten Kiemen.

In die Auslage fassen könne man als Kunde beim Fischhändler zwar schlecht, sagt der Fischprofi, aber die Frische lässt sich bei einem Filet auch durch einen Drucktest überprüfen. „Wenn man mit dem Daumen ins Fleisch drückt und es füllt sich schnell wieder auf, dann ist der Fisch frisch.“

Wie überall sonst auch, ist der Fischkonsum Moden unterworfen. Am häufigsten über den Tisch geht bei Lutz Natusch derzeit die Limande. Die schmecke eigentlich gar nicht nach Fisch. Den Geschmack beschreibt er so: „Als wenn eine Scholle und eine Seezunge fremdgegangen sind – dann kommt eine Limande dabei raus.“

Auch Skrei, der norwegische Winterkabeljau, läuft in seinem Restaurant wie verrückt. „Die Gäste sind heute anders als früher“, sagt der Wirt. „Die sind so viel in den Urlaub gefahren, kennen sich besser aus und sind offener geworden.“

Je älter der Konsument, um so besser der Fisch

Das ist auch eine Altersfrage: Während die meisten Kinder Fisch eher meiden und allenfalls Fischstäbchen essen, wagen sich viele erst ab etwa 40 Jahren so richtig an den ernsthaften Fischgenuss. „Je älter die Konsumenten werden, desto probierfreudiger werden sie und das Fischstäbchen weicht dem Matjes oder macht dem geräucherten Stremellachs Platz auf dem Teller. Höherpreisiger Frischfisch ist ebenfalls ein Thema für die älteren Semester“, sagt Matthias Keller.

Gar nicht so übel: Fischstäbchen

Selbst aus Fischstäbchen kann man allerdings noch etwas rausholen: Indem man sie im Ofen backt und nicht in der Pfanne mit noch mehr Fett brät. „Dann steigt das Fischstäbchen auch im Gesundheitsranking“, sagt Keller vom Fischinformationszentrum. Und selbst Lutz Natusch isst gelegentlich Fischstäbchen: „Die schmecken ja auch kalt gut! Die kann man prima vorbereiten und mit zum Picknick nehmen.“

Bei aller generationenübergreifenden Liebe zum panierten Fischblock: Wenn es um Qualität geht, dann räumt Lutz Natusch ein: „Wenn ich mich ein bißchen belohnen will, dann esse ich eine Seezunge.“