Größte deutsche Discounter Mehr Tierwohl: Lidl zieht bei Milch mit Aldi gleich – und geht bei Rindfleisch voran Von dpa | 09.08.2023, 18:40 Uhr Aldi und Lidl wollen mehr Produkte aus besserer Tierhaltung verkaufen. Foto: dpa/PA Wire up-down up-down

Aldi und Lidl, die beiden größten deutschen Discounter, wollen ihr Angebot an Produkten aus besserer Tierhaltung in den kommenden Monaten deutlich ausbauen. Was Verbraucher dabei erwartet.