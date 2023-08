Umweltsünder auf vier Pfoten Wie klimaschädlich ist ein Hund als Haustier? Von Eva Dorothée Schmid | 12.08.2023, 06:30 Uhr Besonders belastend für die Umwelt ist Hundefutter. Foto: Imago Images/Imagebroker up-down up-down

Mit dem Flieger in den Urlaub? Für jeden Einkauf ins Auto steigen? Viele achten auf ihre Ökobilanz und fragen sich, was sie tun können, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Was man dabei gerne übersieht: Auch unser geliebtes Haustier, der Hund, belastet die Umwelt. Und zwar ziemlich stark.