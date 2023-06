Bei Hauskatzen in Polen tritt eine mysteriöse Krankheit auf, die nach den ersten Symptomen binnen kurzer Zeit zum Tod führt. Foto: imago images/ingimage up-down up-down Ungeklärte Fälle in Polen Katzen sterben plötzlich an mysteriöser Krankheit: Ist es Vogelgrippe? Von Maximilian Matthies | 29.06.2023, 15:58 Uhr

Tierärzte in Polen schlagen Alarm: Im Nachbarland verenden immer mehr Hauskatzen an einer mysteriösen Krankheit, für die es offenbar aktuell keine Heilung gibt. Welche Symptome bei den betroffenen Tieren auftreten und was aktuell als wahrscheinlichste Ursache gilt.