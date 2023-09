Corona, Grippe, Erkältung Virologe warnt: Viele Virus-Infektionen im kommenden Winter Von dpa | 24.09.2023, 10:14 Uhr | Update vor 35 Min. Taschentücher nicht vergessen: Ein Virologe rechnet mit sehr vielen Infektionskrankheiten im kommenden Winter. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down

Im kommenden Winter sei die Schniefnasen-Gefahr noch einmal besonders groß, so Virologe Ulf Dittmer. Das liege auch an Corona – vor allem aber an einem untrainierten Immunsystem vieler Menschen, sagt der Essener Chefvirologe.