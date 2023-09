Nach einem Suizid ist für die Hinterbliebenen nichts mehr so wie zuvor. Die Suche nach Schuld sowie Schuldgefühle überlagern oft alle anderen Gedanken. Zu diesem Thema und zur Suizidprävention im Allgemeinen beantworteten am Dienstag folgende Experten die Fragen unserer Leser: Ulrike Behrens (Evangelische Beratungsstelle, Psychologische Beratung), Dr. Jörg Pink (Leitender Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der C.-F.-Flemming-Klinik in Schwerin), Juliane Heilmann (Sozialpsychiatrischer Dienst, Stadt Schwerin) und Uta Krause (Leiterin der Telefonseelsorge Schwerin).

Hier eine Zusammenfassung:

Woran erkenne ich, dass jemand über Suizid nachdenkt, was sind Signale?

Suizidgefährdung ist auf den ersten Blick nicht ohne weiteres zu erkennen. Jedoch, wenn Menschen über Suizid nachdenken, senden sie meistens verschiedene Signale und Alarmzeichen, die erkannt und ernst genommen werden müssen. Solche Hinweise können zum Beispiel sein: sozialer Rückzug, Stimmungsschwankungen, Veränderung im äußeren Erscheinen und Verhalten, vermehrter Alkoholkonsum, verbale Äußerungen wie „Mir ist sowieso alles egal“, „Es wäre für alle besser, wenn es mich nicht mehr geben würde“, „Ich kann nicht mehr“..., aber auch das Verschenken von liebgewordenen Dingen, Aufräumen und Nachlassregelungen gehören dazu.

Ob tatsächlich eine Gefährdung besteht, kann nur in einem offenen Gespräch erfahren werden. Keine Sorge, durch Nachfragen nach Suizidgedanken können Sie keine suizidale Handlung auslösen. Niemand wird sich töten, nur, weil er oder sie danach gefragt wird. Die Nachfrage kann ein Gespräch ermöglichen und wird in der Regel als Entlastung erlebt, da dann ein Gespräch über die quälenden Gedanken möglich wird.

Wichtig ist, Vereinbarungen und Absprachen miteinander zu treffen und den anderen zu ermutigen, Hilfe von außen anzunehmen. Es könnte zum Beispiel eine Begleitung zum Hausarzt oder Facharzt (Psychiater) angeboten werden. Bei anhaltender oder steigender Suizidgefahr sollte ein Notarzt hinzugezogen werden.

Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meinen Bruder durch Suizid verloren. Ich komme so gar nicht damit klar. Vor allem nicht mit meinen Gefühlen. Manchmal bin ich total traurig, aber dann bin ich auch extrem wütend auf ihn. Ich erschrecke mich dann über mich selbst und fühle mich so richtig schlecht, denn ich denke, das darf ich nicht!

Um solch schwere Ereignisse verarbeiten zu können, ist es grundsätzlich wichtig, sich mit allen Gefühlen auseinanderzusetzen! Alle Ihre Gefühle sind normal und erlaubt! Sie dürfen traurig sein und Sie dürfen auch wütend sein! Um mit dem Verlust weiterzuleben, haben wir Menschen verschiedene Möglichkeiten, uns dem zu nähern. Ich darf traurig sein und sagen, „Du fehlst mir so sehr!“ Und genauso darf ich wütend sein und sagen: „Du hast dich einfach davongemacht! Du hast nun kein Problem mehr, aber mich hast du mit allem allein gelassen! Das finde ich so gemein!“ Ich glaube, alle Gefühle sind wichtig und sogar notwendig, damit Sie irgendwann Ihren Frieden mit Ihrem Bruder und seinem Tod finden.

Mein Mann hat sich vor fünf Jahren das Leben genommen und ich komme damit immer noch nicht zurecht. Ich schlafe seitdem keine Nacht durch. Ich werde wach, liege im Bett und denke nach. Aber das hilft mir nicht weiter. Was kann ich gegen diese nächtlichen Gedanken machen?

Das nächtliche Grübeln raubt Ihnen Kraft und verhindert den so wichtigen erholsamen Schlaf. Ich vermute, es sind immer wieder dieselben Gedanken, die sich wie eine Endlosschleife drehen. Indem wir versuchen, diese Gedanken nicht zuzulassen, machen sich diese stark und erobern sich einen Platz, wo wir sie schlecht abwehren können. Das ist oft in der Nacht. Diese Gedanken wollen gedacht werden und brauchen Raum zu einer Zeit, die wir definieren können. Diese Zeit können Sie am Tag planen und selber bestimmen, wie viel Zeit Sie am Tag dafür nutzen möchten. Manchmal hilft es auch, diese Gedanken aufzuschreiben. So sind Sie sicher, dass die Gedanken nicht verloren gehen und Sie sich später darum kümmern können. Auch können Sie in der Nacht die Telefonseelsorge anrufen und mit jemanden sprechen.

Als mein Sohn durch Suizid sich das Leben genommen hat, war ich im Urlaub. Ich bin zwar sofort nach Hause gefahren, habe aber dann darauf verzichtet, ihn noch einmal zu sehen. Ich hatte Angst vor dem Bild und wollte ihn so in Erinnerung behalten. Aber ich kann es nicht begreifen, dass er nicht mehr da ist. Haben Sie eine Idee, was mir helfen kann?

Es ist wichtig, zu verstehen, was Ihrem Sohn passiert ist. Es kommt vor, dass Menschen zunächst keine Möglichkeit haben, sich von jemanden zu verabschieden, es mit eigenen Augen zu sehen, dass derjenige nicht mehr lebt. Oder sich auch bewusst dagegen entscheiden. Das erschwert oft das Begreifen der Situation. Hier kann es hilfreich sein, noch einmal mit den Menschen zu sprechen, die sich damals um Ihren Sohn gekümmert haben: der Polizist, der Bestatter, der Notfallseelsorger und andere Beteiligte. Bitten Sie um ein Gespräch und lassen sich alles noch einmal ausführlich erzählen. Stellen Sie alle Fragen, ohne Tabu. Wenn Ihr Gegenüber diese Frage nicht beantworten will oder kann, wird er das sagen. Das Gespräch kann helfen, reale Bilder zu bekommen, die ein Begreifen ermöglichen.

Einen Tag vor dem Suizid meiner Mutter gab es großen Streit und wir haben uns nicht mehr versöhnt. Ich frage mich immer wieder, ob ich Schuld habe und ob sie das ohne den Streit auch getan hätte.

Sie sprechen von Schuldgefühlen, machen sich selber Vorwürfe und vermuten, dass Sie der Auslöser für den Suizid sein könnten. Prüfen Sie den Realitätsgehalt der Situation und Ihrer Gedanken. Vielleicht werden Sie feststellen, dass es in der Vergangenheit völlig normale Meinungsverschiedenheiten mit Ihrer Mutter gegeben hat, die nicht im Suizid endeten. Erinnern Sie sich an die Gründe, die dazu geführt haben, Ihre Meinung zu vertreten. Weil wir alle nicht in die Zukunft sehen können, konnten Sie den Suizid nicht voraussehen. Der Suizid war eine Entscheidung Ihrer Mutter und keine Reaktion auf den Streit. Das sollten Sie sich immer wieder bewusstmachen. Ihre Mutter hat in der Vergangenheit mit Ihnen die Erfahrung gemacht, dass Sie sich irgendwann immer wieder vertragen haben. Warum sollte das beim letzten Streit nicht auch so sein.

Es kann Ihnen helfen, über Ihre Gedanken und Schuldgefühle zu sprechen. Manchmal ist es gut, hierfür einen vertrauten Menschen zu wählen, manchmal kann es gut sein, mit Fremden im professionellen Beratungs- oder Seelsorgekontext vielleicht auch anonym zu sprechen. Und übrigens: Es ist sinnvoll und hilfreich, sich und anderen zu verzeihen. Es kann helfen, den inneren Frieden (wieder) zu finden. Das ist ein lohnenswerter Prozess, der Zeit in Anspruch nehmen wird.

Ich höre immer von Verzeihen und Vergeben. Aber wie geht das?

Was so leicht gesagt wird, ist so unendlich schwer zu machen. Es gibt dafür keinen Schalter, den wir umlegen können und dann ist es wieder gut. Vergebung ist ein langer innerer Prozess. Wir können anderen Menschen vergeben, auch Verstorbenen. Wir können aber auch uns selber vergeben und verzeihen. Verzeihen bedeutet, dass das, was an Schuld zwischen zwei Menschen (vielleicht) da war, nicht mehr die Beziehung dominiert. Der Verzicht auf Schuld und Macht schafft Platz für neue wohltuende Begegnungen und richtet den Blick in die Zukunft. Verzeihen braucht Zeit und lässt sich nicht erzwingen. Es kann sogar sein, dass ich nicht verzeihen möchte und das ist dann auch okay.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich selbst Suizidgedanken habe?

Zunächst einmal können Sie sich an das eigene vertraute soziale Umfeld wenden. Wenn Sie jemanden suchen, der Ihnen gut zuhören kann und mit der Problematik vertraut ist, können Sie sich aber auch Unterstützung bei der Telefonseelsorge suchen. Fachliche Hilfe erhalten Sie bei Lebensberatungsstellen wie beispielsweise der Evangelischen Beratungsstelle, Ihrem Hausarzt, beim Sozialpsychiatrischen Dienst oder in der Klinik, etwa in der Notaufnahme und bei der psychiatrischen Institutsambulanz. Falls es beim ersten Versuch nicht klappen sollte, geben Sie nicht auf, bleiben Sie dran und verlieren Sie nicht den Mut. Sollte ein Angebot nicht passen, nutzen Sie eine der anderen Hilfsmöglichkeiten.