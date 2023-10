Bei dem 45-minütigen Talk hatten zahlreiche Leser Fragen gestellt, unter anderem zu Long Covid. Nach Einschätzung der Experten weiß die Wissenschaft nach wie vor sehr wenig über dieses Krankheitsbild. Der Virologe Hendrik Streeck, der auch Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung ist, regte deshalb die Bildung eines interdisziplinären Teams zur Erforschung von Long Covid an.

Schauen Sie sich den Expertentalk mit Hendrik Streeck hier noch einmal an.

Er würde sich wünschen, dass man die Corona-Folgeerkrankung „wie beim Manhattan-Projekt” oder beim Teilchenbeschleuniger CERN angehe, sagte Streeck: „Holen wir Immunologen, Virologen, Psychologen, Kliniker zusammen und versuchen, die Fragen gemeinsam zu beantworten”, so der Vorschlag Streecks. Das sei zielführender, als wenn einzelne Forschergruppen vor sich hin arbeiteten und sich zum Teil auch gegenseitig ausspielen würden.

Long-Covid noch weitgehend unerforscht

Das Thema Long-Covid könnte zum Paradebeispiel werden, wie man Forscher verschiedener Fachrichtungen auf ein schwieriges Thema ansetze, um voranzukommen, so Streeck. Beim Manhattan-Projekt hatte die US-Regierung im Zweiten Weltkrieg Physiker, Chemiker und Ingenieure zusammengebracht, um die erste Atombombe zu bauen.

Bei der Erforschung von Long Covid stehe die Wissenschaft noch ziemlich am Anfang, führte Streeck aus. Es gehe um ein „Potpourri unterschiedlicher Krankheiten”, die es voneinander zu trennen gelte, vom schweren Corona-Verlauf mit Organschäden über Autoimmunreaktionen bis hin zu Fällen, in denen keine somatischen Ursachen erkennbar seien.

Eine offizielle Zahl der Betroffenen gibt es bislang nicht. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, berichtete von „zwei bis vier Patienten in jeder Praxis, die aus völliger Gesundheit gerissen wurden und teilweise pflegebedürftig geworden sind”. Für jeden Long-Covid-Betroffenen sei das dramatisch und einschneidend, sagte Beier.

Forderung nach Kombi-Impfstoff für Corona und Grippe

Mit Blick auf die anstehende nächste Corona- und Grippewelle machte sich der Vorsitzende der deutschen Hausärzte für Doppel-Impfungen gegen Corona und Grippe aus einer Spritze stark. „Wir hoffen sehr, dass es den Kombi-Impfstoff in absehbarer Zeit gibt”, sagte Beier. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkomission, wer sich wann impfen lassen soll, seien für Corona und Grippe „ziemlich identisch”, sagte Beier und betonte, einen Kombi-Impfstoff „würden wir uns in den Praxen sehr wünschen”.

Dr. Markus Beier, Chef des Deutschen Hausärzteverbands, fordert eine Kombi-Impfung gegen Corona- und Grippeerkrankungen Symbolfoto: imago images/Funke Foto Services/Maurizio Gambarini Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zudem machte der Verbandschef Druck auf Politik und Hersteller, für Einzeldosen für Corona-Impfungen zu sorgen. „Wir erwarten, dass das jetzt endlich kommt, sodass wir spontan impfen können”, sagte Beier. Nach wie vor gebe es den Corona-Impfstoff nur im Sechserpack. Es müssten also jeweils sechs Impflinge für einen Tag organisiert werden, oder es müsse Impfstoff weggeworfen werden.

Lage im Winter könnte sich zuspitzen

Als der Impfstoff noch knapp gewesen sei, hätte eine Umstellung der Produktion wertvolle Zeit gekostet. Doch das sei vor drei Jahren gewesen. „Wir haben relativ wenig Verständnis, warum man es nicht geschafft hat, für den anstehenden Winter auf Einzeldosen umzustellen”, sagte Beier an die Adresse von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Es wäre wirklich an der Zeit dafür.”

Ohnehin werde die Lage in den Praxen in den Wintermonaten wieder „sehr, sehr angespannt sein”, sagte der Hausärztechef. Es werde „sehr hohe Infektionszahlen” geben, nicht nur, aber auch mit dem Corona-Virus. Daher müssten sich Patienten in der kalten Jahreszeit auf Warteschlangen einstellen und auch die Telefonleitungen würden häufig belegt sein.

Dass es bundesweit wieder zu Corona-Schutzmaßnamen wie eine Maskenpflicht etwa im Öffentlichen Nahverkehr kommen könnte, hielten die Experten für nahezu ausgeschlossen. Zwar sei von einem Anstieg der Fallzahlen im Herbst und Winter auszugehen, das würde ihn aber nicht beunruhigen, sagte Streeck. Denn die Immunität in der Bevölkerung sei mittlerweile hoch, beinahe jeder hatte bereits Kontakt mit dem Virus - ob per Impfung oder Infektion. Mit Blick auf Kliniken, Alten- und Pflegeheimen empfahl der Virologe dem Hygienemanagement vor Ort zu vertrauen, die sich um den Schutz der Patienten kümmern.