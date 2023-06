UV-Schutz: Auch Sonnenmilch kann ablaufen. Foto: dpa/dpa-tmn/Zacharie Scheurer up-down up-down Auch Blaulicht lässt die Haut altern Schwarzer Hautkrebs: Diese Altersgruppe ist besonders gefährdet Von Jörg Zittlau | 15.06.2023, 12:25 Uhr

Wochenlang klarer Himmel und Temperaturen wie am Mittelmeer. Klingt nach paradiesischen Zuständen. Doch die Hautkrebsquote ist so hoch wie nie zuvor. In welchem Alter Sie sich besonders schützen sollten.