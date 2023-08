Bei den großen Optiker-Unternehmen hapert es, wenn es um das Anpassen von Brillen angeht. Das hat die Stiftung Warentest bei einem Check der sechs umsatzstärksten Optiker-Ketten herausgefunden. Für die September-Ausgabe 2023 der Zeitschrift „test“ untersuchten die Warentester die Unternehmen Apollo, Brillen.de, Eyes + More, Fielmann, Mister Spex und Pro Optik.

Stifung Warentest vergibt kein „Gut“ an Optiker – Testsieger nur „Befriedigend“

Das Fazit von Stiftung Warentest ist ernüchternd: Kein Optiker schaffte im Optiker-Vergleich das test-Qualitäts­urteil „Gut“.

Selbst die Testsieger kommen nicht über die Note „befriedigend“ hinaus. Vier Optiker-Ketten sind „Befriedigend“, zwei „Ausreichend“.

Testsieger ist Fielmann mit der Note 2,9. Platz zwei und drei gingen an Apollo (3,0) und Brillen.de (3,2).

Zum Teil wurde der Sitz der Brille gar nicht überprüft

Testpersonen berichteten, dass beim Brillenkauf der Sitz des Gestells nicht in allen getesteten Filialen überprüft wurde. Doch auch wo das Gestell angepasst wurde, deckte die Stiftung Warentest im Anschluss in vielen Fällen Schwächen auf.

Zum Beispiel Bügel, die zu stark nach unten gebogen waren und damit auf den Ohrmuskel drückten. Oder eine Fassung, die auf den Wangen lag, wodurch Hautfett auf die Gläser geraten und sie verschmieren kann.

Schwächen stellten die Tester aber auch in anderen Bereichen fest. So ist in Sachen Zentrierung – dem Schritt, in dem die Lage der Pupille hinter dem Brillenglas ermittelt wird–- bei allen Ketten Luft nach oben.

Darauf sollte man beim Brillenkauf achten

Wer eine möglichst passende Sehhilfe in Auftrag geben will, sollte auf diese Dinge achten: