Empfehlung der WHO Mehr Rücksicht auf Kindergesundheit: Erster Discounter passt Werbung an Von dpa | 10.01.2023, 19:18 Uhr

Die Verlockungen für Kinder in Supermärkten sind groß – das fängt schon bei der Werbung an. Ein deutscher Discounter will da nun gegensteuern, indem er keine auf Kinder abzielende Werbung für ungesunde Lebensmittel mehr macht. Auch die Verpackungen sollen sich ändern.