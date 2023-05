Männer und Frauen in Deutschland haben eine niedrigere Lebenserwartung als beispielsweise Spanier oder Schweizer. Foto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Studie zur Demografie So niedrig ist die Lebenserwartung der Deutschen im Vergleich zu unseren Nachbarn Von dpa | 10.05.2023, 10:19 Uhr | Update vor 53 Min.

Die Lebenserwartung in Deutschland ist im westeuropäischen Vergleich niedrig. Das liegt vor allem an einer Art von Erkrankungen, gegen die in Deutschland zu wenig getan wird.