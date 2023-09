Am 5. September ist Weltkopfschmerztag. Kopfschmerzen und Migräne gehören zu den am weitesten verbreiteten Volkskrankheiten. Laut MigräneLiga Deutschland verursachen sie jedes Jahr 30 Millionen Fehltage.

Die internationale Kopfschmerzgesellschaft unterscheidet über 200 verschiedene Kopfschmerzarten – ob drückend, hämmernd oder ziehend, anfallsartig oder dauerhaft.

90 Prozent aller primären Kopfschmerzen, die also nicht als Folge einer Erkrankung auftreten, sind dabei ungefährlich. Entgegen der weitverbreiteten Meinung ist es auch nicht das Gehirn, das schmerzt, sondern entzündete Blutgefäße an der Hirnhaut. Auch wenn Kopfschmerzen meistens harmlos sind, sollte man in folgenden Fällen einen Arzt aufsuchen:

Die Kopfschmerzen treten regelmäßig auf und werden immer stärker.

Die Kopfschmerzen werden von anderen Symptomen wie Fieber oder Übelkeit begleitet.

Die Kopfschmerzen gehen mit psychischen Veränderungen wie Störungen des Gedächtnisses oder der Orientierung einher.

Schmerzlindernde Medikamente helfen nicht.

Da Kopfschmerzen so weit verbreitet sind, ranken sich auch einige Mythen um dieses Thema. Wir haben eine Reihe der meist verbreiteten Annahmen auf den Prüfstand gestellt.

Mythos 1: Ein Wetterumschwung kann Kopfschmerzen auslösen

Viele Menschen bezeichnen sich als wetterfühlig. Manche von ihnen klagen darüber, dass ihnen bei einem starken Wetterumschwung der Kopf dröhnt. Doch kann das Wetter wirklich Kopfschmerzen auslösen? Wie die „Techniker Krankenkasse“ berichtet, ließ sich in Studien bislang kein ursächlicher Zusammenhang feststellen.

Eine Migräne beispielsweise sei durch verschiedene Umstände bedingt und ließe sich nicht auf einen einzelnen Auslöser reduzieren. Es sei auch möglich, dass Migräne-Betroffene das Wetter viel stärker wahrnehmen und es deshalb mit den Kopfschmerzen in Verbindung bringen würden.

Allerdings bleibt dieser Mythos umstritten. So gibt es durchaus auch Wissenschaftler, etwa Angela Schuh von der Ludwig-Maximilians-Universität München, die behaupten, dass Wetterfühligkeit existiere und insbesondere Tiefdruckgebiete zu Kopfschmerzen führen könnten.

Mythos 2: Smartphones verursachen Kopfschmerzen

Ständig auf das Smartphone zu starren, kann Kopfschmerzen auslösen – dieser Mythos stimmt. Doch was löst die Schmerzen aus? Viele Menschen vermuten, dass die Handystrahlung oder das Licht des Bildschirmes die Auslöser seien. Allerdings gibt es bei beiden bisher keine Studie, die darauf hinweist.

Vielmehr sind es Muskelverspannungen im Nacken-Schulter-Bereich, die durch die einseitige Belastung beim Vorneigen des Kopfes entstehen und Spannungskopfschmerzen auslösen können. Dieses Phänomen wird seit einer Weile auch als „Handy-Nacken“ bezeichnet. Die „Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie“ rät dazu, regelmäßig Handypausen einzulegen und zwischendurch Lockerungsübungen für Schulter und Nacken zu machen.

Lange auf das Smartphone zu schauen, führt zu Verspannungen in Nacken und Schultern, die wiederum Kopfschmerzen auslösen können. Foto: imago images/Panthermedia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mythos 3: Bestimmte Lebensmittel können Kopfschmerzen auslösen

Manchen Lebensmitteln, beispielsweise Schokolade, Käse oder Nüssen, wird nachgesagt, Kopfschmerzen auszulösen. Laut der „Techniker Krankenkasse“ stimmt dieser Mythos nicht. So würden zwar viele Menschen behaupten, vor einer Migräneattacke Heißhunger auf Schokolade zu kriegen, doch dies sei nicht der Auslöser der Kopfschmerzen.

Vielmehr sei der Heißhunger selbst ein Symptom der Migräne, weil das Gehirn auf diese Weise nach Energie verlangen würde, um sich auf die bevorstehende Migräneattacke vorzubereiten.

Weiterlesen: Helfen Himbeeren gegen Kopfschmerzen?

Mythos 4: Schmerztabletten sollte man besser vermeiden

Viele Menschen versuchen ihre Kopfschmerzen möglichst lange auszuhalten, um keine Tablette nehmen zu müssen. Sich stundenlang zu quälen, bringt allerdings nichts. Bei gelegentlich auftretenden Kopfschmerzen kann ein rezeptfreies Schmerzmittel durchaus hilfreich sein. Das empfiehlt auch die „Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft“.

Kopfschmerztabletten sollten nur nicht länger als vier Tage hintereinander und an mehr als zehn Tagen im Monat eingenommen werden. Bei häufigen und regelmäßigen Kopfschmerzen sollte aber unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Bei gelegentlichen Kopfschmerzen können Scherztabletten gut helfen. Treten sie häufiger auf oder helfen die Medikamente nicht, sollte ein Arzt konsultiert werden. Foto: imago images/Panthermedia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mythos 5: Bettruhe ist bei Kopfschmerzen immer das Beste

Viele Menschen nehmen an, dass bei Kopfschmerzen Bettruhe immer die beste Medizin sei. Dabei kommt es auf die Art der Schmerzen an. Bei Migräneattacken können Ruhe und Dunkelheit die Symptome lindern. Generell ist erholsamer Schlaf zur Vorbeugung von Migräne sehr wichtig.

Bei anderen Kopfschmerzarten, vor allem Spannungskopfschmerzen, die durch Stress oder Verspannungen im Nacken entstehen, kann leichte Bewegung an der frischen Luft die bessere Wahl sein. Denn absolute Ruhe kann in diesem Fall die Verspannungen nicht lindern, ein Spaziergang aber schon.

TEASER-FOTO: http://www.imago-images.de/