07.07.2023, 15:38 Uhr Von Maria Lentz Julia Skaberna Schwitzen im Sommer Juckende Hitzepickel? Das können Sie dagegen tun

Hitzepickel sind im Sommer nicht selten. Oft treten die kleinen Bläschen am Rücken, im Dekolleté oder an den Armen auf und jucken. Wie die roten Pusteln gar nicht erst entstehen und was sie tun können, wenn sie doch davon geplagt werden.