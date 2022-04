Hamburger Fischmarkt FOTO: Daniel Bockwoldt Lockerungen Erstes Hotspot-Wochenende: Maskenlos auf Dom und Fischmarkt Von dpa | 03.04.2022, 10:17 Uhr | Update vor 9 Min.

Andernorts in Deutschland sind Masken beim Einkaufen passé. Auch bei Hamburgs Nachbarn in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Dennoch kann man sich auch in der Hansestadt über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen freuen.