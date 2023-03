Die Vorstellung der Uhr auf die Sommerzeit lässt viele zerknautscht in den Tag starten. Foto: IMAGO IMAGES/Westend61 up-down up-down Sommerzeit ab nächsten Sonntag Damit Sie den Mini-Jetlag umgehen: So meistern Sie die Zeitumstellung Von dpa | 21.03.2023, 14:02 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag raubt das Vorstellen der Uhr auf Sommerzeit eine Stunde Schlaf. Für einige sorgt diese Umstellung für geringe Leistungsfähigkeit und dicke Augenringe. Doch der Start in die Sommerzeit kann leicht sein. So gelingt er.