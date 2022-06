Ampulle mit Biontech-Impfstoff: Schützt die Impfung noch ausreichend vor BA.5? FOTO: Christoph Schmidt/picture alliance/dpa Angst vor Omikron-Subvariante BA.5 Drohende Corona-Sommerwelle: Besser infizieren statt impfen? Von Marian Schäfer | 10.06.2022, 19:30 Uhr

Omikron BA.5 treibt die Corona-Zahlen wieder in die Höhe. Was heißt das für Geboosterte, deren dritte Impfung oft schon länger her ist? Und wie gefährlich wird es für die Millionen Menschen, die gar nicht oder erst zweimal geimpft sind?