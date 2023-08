Das Bundesamt für Strahlenschutz fordert ein größeres staatliches Engagement bei der Hautkrebs-Prävention. „Wir müssen heute den UV-Schutz stärken, um die Hautkrebserkrankungen von morgen zu vermeiden“, sagte die Präsidentin Inge Paulini unserer Redaktion.

Hautkrebs: Mehr Sonnenstunden führen zu mehr Erkrankungen

2023 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 4100 Menschen an schwarzem Hautkrebs gestorben. Wegen der Klimaveränderung mit immer mehr Sonnenstunden könnte das Risiko einer Erkrankung weiter steigen.

Gleich mehrere Krankenkassen, unter anderem die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) und die Barmer, hatten dieses Jahr bereits vor einem starken Anstieg an Hautkrebserkrankungen gewarnt. Die Deutsche Krebshilfe geht mittlerweile von 300.000 Hautkrebserkrankungen jedes Jahr aus. Bei rund 40.000 Fällen handele es sich dabei um den aggressiven Schwarzen Hautkrebs (Melanom).

Paulini sieht sowohl die Kommunen als auch die Bundespolitik in der Pflicht, um dem Trend entgegenzusteuern. „Eine gesetzliche Stärkung des UV-Schutzes, etwa über die Aufnahme ins Präventionsgesetz, wäre sehr sinnvoll und wichtig. So könnte der UV-Schutz Hand in Hand mit Gesundheitsförderung und Prävention gestärkt werden“, so Paulini weiter.

Mit dem Gesetz als Grundlage wird der Gesundheitsvorsorge in Bereichen wie Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung oder auch Schutzimpfungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt. So können etwa präventive Leistungen besser gefördert werden.

Gegen Hautkrebs: Lauterbach-Ministerium soll tätig werden

Zuständig für eine Aufnahme des UV-Schutzes ins Präventionsgesetz ist das Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD). Auch in den sogenannten Klimaanpassungsmaßnahmen der Länder müsse der Sonnenschutz verankert werden.

Deutlicher Anstieg von schwarzen und weißen Hautkrebsfällen Foto: hkk Krankenkasse

Zugleich brauche es neben dem Hitzeschutz konkrete UV-Aktionspläne auf kommunaler Ebene, führte Paulini aus. Gerade bei Schulen, Kindergärten und Veranstaltungsflächen sollte baulich noch mehr auf den Sonnenschutz geachtet werden. „Hier sind besonders die Kinder und Jugendlichen im Fokus. Denn Sonnenbrände im Kindesalter erhöhen das Risiko, später im Leben am schwarzen Hautkrebs zu erkranken“, sagte Paulini.