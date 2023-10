Für viele Menschen ist es inzwischen schon zu einer Gewohnheit geworden: das abendliche Lesen über dem E-Reader oder nochmal das schnelle Kontrollieren der E-Mails. Doch dabei setzen wir uns dem blauen LED-Licht der Bildschirme aus, was bei vielen Menschen Besorgnis auslöst.

Der Verdacht ist, dass das unnatürliche blaue Licht gerade im Dunkeln die Augen und das Gehirn schädigt und den Schlaf verschlechtert. Doch stimmt das wirklich?

Schadet „Blau-Licht“ den Augen?

Bei dem blauen Licht handelt es sich um ein kurzwelliges Licht, das den UV-Strahlen der Sonne ähnlich ist. Die UV-Strahlung der Sonne selbst kann auch schädlich sein, besonders für Augen und Haut. Doch die Besonderheit des „Blau-Lichts“ liegt darin, dass viele Menschen teilweise stundenlang auf die entsprechenden Bildschirme starren – oft auch noch aus kurzer Distanz und im Dunkeln.

Zwar gibt es einige Studien, unter anderem von der University of Toledo, in deren Rahmen Schäden im Auge im Zusammenhang mit blauem LED-Licht gefunden wurden, dabei wurde aber immer auch eine Chemikalie beigemischt, die es so nicht im menschlichen Auge gibt. Zudem wurden hierfür zwar echte Augenzellen verwendet, die jedoch in einem Labor kultiviert wurden. Auch Studien mit Ratten aus China zeigten, dass „Blau-Licht“ zwar Schäden bei den Tieren verursachen könnte, inwiefern diese Ergebnisse aber auf den Menschen übertragbar sind, ist strittig.

Echte Studien an Menschen sind sehr selten, da die LED-Technologie noch zu neu ist. Insgesamt gebe es aber kein Grund zur Sorge, meinen Experten. Christian Mardin, leitender Oberarzt an der Augenklinik der Universität Erlangen erklärte dem Bayrischen Rundfunk, dass nicht das „Blau-Licht“, sondern Licht im Allgemeinen das Auge schädigen könne.

„Wir haben an einem Winterhimmel ungefähr 5.000 LUX Helligkeit, an einem Sonnentag haben wir etwa 100.000 LUX in der Natur. Wenn ich aber einen Computerbildschirm habe auf 50 Zentimeter [Entfernung], sind das nur 500 LUX.“ Christian Mardin Leitender Oberarzt an der Augenklinik der Universität Erlangen

Wird der Schlaf durch „Blau-Licht“ beeinträchtigt?

Auch bei der Beeinträchtigung des Schlafs ist weniger das spezielle „Blau-Licht“, als generelles Licht entscheidend. So fanden Forscher der Brigham Young University in einer Studie von 2021 heraus, dass jedes Licht den Schlafrhythmus und die Qualität des Schlafs beeinträchtigt. Dabei ist es unwesentlich, ob es „Blau-Licht“ eines Bildschirms oder das Licht der Deckenlampe im Wohnzimmer ist, das kurz vor dem Schlaf ins Auge fällt.

Zwar wird oftmals auch nicht die Zeit beeinflusst, die es dauert, bis wir einschlafen, sondern vielmehr die Qualität des Schlafes selbst. Das zeigte eine zweite Studie von Forschern der Universität Basel, die Auswirkungen wie Stimmungsschwankungen ausmachte, wenn abends zu viel Licht ins Auge fällt. Dementsprechend ist auch die Wirkung von Blaulichtfiltern, wie etwa speziellen Gläsern, anzuzweifeln.

Schadet das Schlafen neben dem Handy?

Beim Einschlafen neben dem Handy ist die Forschungslage ebenso uneindeutig. So sind nur wenige Studien zu dem Thema veröffentlicht worden und die Ergebnisse, ob es Schäden durch eine längere Aussetzung von Handy-Strahlung gibt, sind unterschiedlich.

Insgesamt sei aber keine ernsthafte Gefahr zu erkennen, meint das National Cancer Institute (NCI) aus den USA. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) testet regelmäßig Mobilgeräte, ob diese gewisse Grenzwerte überschreiten. Dabei werden die sogenannten „SAR-Werte“ gemessen, wobei 2 Watt pro Kilogramm als Strahlungsgrenzwert für den Kopf angegeben sind. Erst kürzlich überschritt das „iPhone 12“ von Apple ähnliche Grenzwerte in Frankreich, woraufhin das Unternehmen ein Update für das Land veröffentlichte.