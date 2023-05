Ab dem Herbst soll es einen weiterentwickelten Impfstoff gegen Covid-19 von Biontech geben. Archivfoto: dpa/Michael Matthey up-down up-down Kommt im Herbst Biontech kündigt Corona-Impfstoff der nächsten Generation an Von dpa | 08.05.2023, 20:15 Uhr

Die Pandemie ist vorbei, doch das Virus bleibt: Biontech entwickelt deshalb einen neuen Corona-Impfstoff. Der Hersteller rechnet ab sofort mit einer saisonalen Nachfrage. Was den Wirkstoff vom bisherigen unterscheidet und an was das Unternehmen noch arbeitet.