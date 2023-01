In der Ukraine herrscht nach wie vor Krieg. Viele Menschen haben Angst, dass er auch nach Deutschland kommt. Unter anderem hilft laut Expertin Reden gegen die negativen Gefühle. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert/Evgeniy Maloletka up-down up-down Experten-Tipps Die Angst vor dem Krieg: Wie wir mit unserer Furcht umgehen können Von dpa | 30.01.2023, 12:56 Uhr

In der Ukraine tobt der Krieg, ein Ende scheint nicht in Sicht und Deutschland liefert immer mehr Waffen und Panzer. Viele Deutsche fürchten, dass wir so zur Kriegspartei werden. Wie man mit der Angst am besten umgeht, erklärt eine Psychotherapeutin.