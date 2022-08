Der Hund hatte bei seinen infizierten Besitzern im Bett geschlafen und sich so angesteckt. FOTO: Unsplash/Jamie Street (Symbolbild) up-down up-down Erste Übertragung auf Tiere Mensch steckt Hund mit Affenpocken an: Was Sie wissen sollten Von Laurena Erdmann | 18.08.2022, 11:31 Uhr

Bisher hatten Menschen Affenpocken nicht auf Tiere übertragen. Doch nun ist der erste Fall in Frankreich bekanntgeworden, in dem sich ein Hund bei seinen Besitzern angesteckt hat. Was das bedeutet – und welche Konsequenzen daraus folgen könnten.