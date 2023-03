Je nachdem, wann man was kauft, kann man viel Geld sparen. Foto: Colourbox.de up-down up-down Schwankende Preise für Konsumgüter So sparen Sie beim Einkaufen mit dem richtigen Timing bis zu 5000 Euro im Jahr Von Eva Dorothée Schmid | 17.03.2023, 21:54 Uhr

Eine Untersuchung zeigt: Die ständig wechselnden Preise vieler Produkte kosten Haushalte in Deutschland viel Geld, wenn man zum falschen Zeitpunkt einkauft. In welchem Monat Anschaffungen am günstigsten sind.