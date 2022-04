In den kommenden Wochen kommen die ersten Nebenkostenabrechnungen. Die Preiserhöhungen spiegeln diese jedoch nur in Teilen wider, heißt es seitens der Verbraucherzentrale. FOTO: dpa/Christin Klose Preiserhöhungen vor allem dieses Jahr Verbraucherzentrale: Der Nebenkosten-Hammer kommt erst noch Von Nina Kallmeier | 04.04.2022, 17:32 Uhr

In den nächsten Wochen werden die ersten Haushalte in Deutschland ihre Nebenkostenabrechnung erhalten. Die Preisentwicklung am Energiemarkt werden diese jedoch nur am Rande abbilden, warnt die Verbraucherzentrale.