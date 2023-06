Bis Ende des Jahres zahlen Kunden in polnischen Supermärkten keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Martin Wagner up-down up-down Regelung bleibt bis Ende 2023 Polen: Null-Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel verlängert Von dpa | 26.06.2023, 16:04 Uhr

Wer in Polen einkauft, muss dort weiter keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bezahlen. Der Steuersatz werde noch bis zum Jahresende auf null Prozent gesenkt, kündigte der polnische Ministerpräsident Morawiecki am Montag an.