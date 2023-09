Wer in Deutschlands Großstädten studieren will, sieht sich schnell mit dem Problem der Wohnungssuche konfrontiert. Das Geld eines Studenten reicht nur selten für eine eigene Wohnung und auch die Preise für WG-Zimmer steigen. Vielen erscheint da das Studentenwohnheim als günstigere Lösung. Doch auch hier steigen die Preise.

Wie eine Recherche des „RedaktionsNetzwerkDeutschland“ (RND) ergeben hat, sind die Mietpreise in den Studentenwohnheimen vieler deutscher Städte gestiegen. Besonders Städte wie München, Berlin und Frankfurt sind betroffen, eine norddeutsche Stadt fällt positiv auf.

Mieten in Wohnheimen steigen um bis zu 20 Prozent

Die Gründe für die steigenden Mieten in den Wohnheimen seien die gestiegenen Energiepreise und die Inflation.

In Frankfurt am Main stiegen die Mieten für Wohnungen des Studierendenwerks im April 2023 um sechs Prozent. Nun kostet eine Unterkunft im Schnitt 340,56 Euro. Auch in München stiegen die Mieten in den Wohnheimen, und zwar um zehn Prozent. Für eine Wohneinheit in München müssen Studierende laut RND inzwischen 347 Euro bezahlen. Einen besonders starken Sprung gab es bei den Mietpreisen in Berlin: Hier müssen Studenten knapp 20 Prozent mehr Miete zahlen. Die Durchschnittsmiete stieg von 269 auf 323 Euro, Studenten zahlen also 54 Euro mehr als noch vor einem Jahr.

In Köln konnte eine Preissteigerung zurückgenommen werden, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen 18 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hatte. Ähnliche Pläne gibt es in Hamburg. Der Senat plane laut RND, Defizite ausgleichen zu wollen.

Nicht genügend Wohnplätze für Studenten

Das Deutsche Studierendenwerk gibt an, dass es im vergangenen Jahr 237.626 Wohnplätze gegeben hat, wovon knapp 194.500 von den Werken angeboten wurden. Demgegenüber stehen allerdings mehr als 2,5 Millionen Studenten.

Auch der Geschäftsführer des Bischöflichen Studierendenwerks Münster (BSW), Markus Hoffmann, sagte dem RND: „Zum kommenden Wintersemester hatten wir circa fünf bis sechsmal so viele Anfragen wie wir Zimmer an Studierende vergeben konnten“.