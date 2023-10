Lotto dreht an der Jackpot-Schraube. Bisher konnten glückliche Tipper maximal 45 Millionen Euro bei der beliebten Lotterie 6aus49 gewinnen. So war es gesetzlich geregelt. Ab der Ziehung am 1. November 2023 kann der Jackpot auf bis zu 50 Millionen Euro steigen. Es ist nicht die einzige Neuerung.

Zwangsausschüttung bei 6aus49 wird abgeschafft

Eine Zwangsausschüttung wird es zukünftig nicht mehr geben. Normalerweise wurde der Maximal-Gewinn, nachdem die Höchstgrenze erreicht wurde, unter den Spielern der höchsten Gewinnklasse aufgeteilt. Hatte niemand die sechs Richtigen plus Superzahl, aber immerhin die sechs Richtigen, durften sich die Tipper auch in einem niedrigeren Rang über einen Millionengewinn freuen.

Das war beispielsweise bei der Zwangsausschüttung Ende September der Fall. Zwei Spieler aus Niedersachsen und Hessen teilten sich den Jackpot von 45 Millionen Euro mit nur sechs Richtigen.

Superzahl wird für Jackpot zwingend benötigt

Ab November 2023 ist das nicht mehr möglich. Tipper benötigen dann zwingend die Superzahl, um den Jackpot zu knacken. Sollte bei Erreichen der Maximalhöhe die Gewinnklasse 1 nicht besetzt sein, bleibt die Höchstsumme so lange im Jackpot, bis mindestens ein Spieler alle Zahlen inklusive Superzahl richtig auf dem Schein hat.

Lotto wolle nach eigenen Angaben dadurch „den Glückscharakter des Spiels weiter stärken“. Die Spieler brauchen dann tatsächlich sehr viel Glück. Die Chance für den Hauptgewinn bleibt so dauerhaft bei eins zu 140 Millionen. Für die Gewinner Ende September standen die Chance ohne Superzahl etwas besser bei eins zu 15,5 Millionen. Der Traum vom ganz großen Geld dürfte somit für noch mehr Spieler unerfüllt bleiben.

Neue Folge-Jackpots starten höher

Eine weitere Neuerung betrifft den Start-Jackpot nach Knacken des Hauptgewinns. Ab November werden alle Ausschüttungsbeiträge, die über die maximale Summe von 50 Millionen Euro hinausgehen, in der ersten Gewinnklasse belassen. Sie werden genutzt, um den nächsten Jackpot beispielsweise nicht mehr bei einer Millionen Euro starten zu lassen. Je nach Dauer der sogenannten Maximal-Jackpot-Phase liegt der Jackpot für die folgende Ziehung dann deutlich höher als bisher.

Das Lotto-Spiel 6aus49 ist die mit Abstand beliebteste Lotterie in Deutschland. Jede Woche nehmen etwa zehn Millionen Spielaufträge an den beiden Ziehungen am Mittwoch und Samstag teil. Tipper aus Mecklenburg-Vorpommern setzten allein im vergangenen Jahr etwa 132 Millionen Euro für die Lotterien im Land ein.