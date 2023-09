Das Ziel des im Juni beschlossenen Maut-Gesetzentwurfs ist klar: Der Lkw-Verkehr soll umweltfreundlicher werden. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) betont die Wichtigkeit einer neuen Maut, da „Nutzfahrzeuge aktuell noch rund ein Drittel der gesamten CO 2 -Emissionen im Verkehr verursachen“. Eine Verkehrswende soll durch einen CO 2 -Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO 2 erreicht werden.

Doch Verbände aus Transport- und Lebensmittel-Industrie warnen: Ein Umstieg auf klimafreundlichere Lkw sei nicht möglich, das Gesetz führe zu einem zusätzlichen Preisanstieg für die Verbraucher.

Lkw-Maut als Innovationstreiber?

Die geplante Lkw-Maut soll laut Bundesverkehrsministerium rund 30 Milliarden Euro bis 2027 einspielen, die überwiegend in den Schienenverkehr reinvestiert werden sollen. Die neue Maut hat als Ziel, den Lkw-Verkehr klimafreundlicher zu machen, denn emissionsfreie Lkw sollen bis Ende 2025 von der Gebühr befreit werden. Danach sollen nur 25 Prozent der Gebühr auf diese klimafreundlicheren Lkw erhoben werden.

Doch Verbände kritisieren, dass eine solche Richtungsweisung keinen Effekt hätte. Der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, sagte der dpa: „Eine spürbare Lenkungswirkung zugunsten des Klimaschutzes kann es aber gar nicht geben, weil es praktisch keine Lkw mit alternativen Antrieben zu kaufen gibt – von der dafür notwendigen Tank- und Ladeinfrastruktur ganz zu schweigen. Die Transportbranche kann sich dieses zusätzlichen Kostenschubs somit nicht entziehen.“

Damit komme die Lkw-Maut praktisch einer Steuererhöhung gleich.

Streit um Mehrkosten für die Verbraucher

Diese Kosten würden von den Verbrauchern getragen, teilt der BGL mit. Gegenüber dem Portal „getränke-news.de“ rechnet der Vorsitzende der Deutschen Getränke Logistik (DGL), Markus Rütters vor. vor, dass durch die Mautmehrbelastung ein Kostenanstieg von knapp neun Prozent zu erwarten sei. Gerade die Getränkebranche sieht einen starken Kostenanstieg auf sich zu kommen, da Getränke im Vergleich zu ihrem Gewicht einen geringen monetären Wert hätten.

Das Verkehrsministerium blickt eher gelassen auf potenzielle Kostensteigerungen: „Die Mautkosten machen nur einen geringen Anteil der Transportkosten und somit einen noch geringeren Teil der Gesamtkosten (Endprodukt) aus (ca. 0,1 Prozentpunkte).“

„Es ist abenteuerlich, wie ein Ministerium mit solchen Aussagen hantiert.“ Markus Rütters CEO Deutsche Getränke Logistik (DGL)

Für Verkehrsminister Wissing ist der Umstieg der Lkw-Branche ein großer Bestandteil des Klimaschutzprojekts der Bundesregierung. „Den Markthochlauf klimafreundlicher Fahrzeuge brauchen wir, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, erklärte der Minister.