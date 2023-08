Rechenbeispiele in Euro Das kostet es, den Geschirrspüler einmal laufen zu lassen Von Lorena Dreusicke | 12.08.2023, 12:52 Uhr Eine Spülmaschine erleichtert den Haushalt - wie teuer ist ihr Betrieb? Foto: IMAGO images/Lobeca up-down up-down

Je nach Haushaltsgröße läuft die Spülmaschine einmal am Tag oder seltener. Wie viel Wasser und Energie wird dabei genutzt? So groß ist der Verbrauch in Euro.