Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident, spricht davon, dass die deutschen Sozialsysteme in Zukunft angepasst werden müssen. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Liveblog zur Energiekrise Arbeitgeberpräsident warnt: „Werden Wohlstand nicht halten können“ Von dpa/Redaktion | 21.01.2023, 10:05 Uhr | Update vor 10 Min.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat vor einem Wohlstandsverlust in Deutschland gewarnt. Es gehe dabei nicht nur um die aktuelle Krise, das Land befinde sich generell in einem Strukturwandel. Alle Entwicklungen zur Energiekrise und ihren Folgen in Deutschland und der Welt im Liveblog.