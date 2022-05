Leere Regale sind derzeit ein häufiges Bild in den Supermärkten. FOTO: imago-images/Winfried Rothermel Inflation und Verknappung Folgen des Ukraine-Krieges: Diese Lebensmittel werden knapp und teuer Von Alina Groen | 05.05.2022, 18:30 Uhr

Der Krieg in der Ukraine zieht Inflation und Verknappung nach sich. Die Menschen in Deutschland merken dies vor allem an den Regalen im Supermarkt. Wir listen die Lebensmittel auf, die von Preissteigerung und Engpässen betroffen sind.