Amazon ist der größte Online-Shop der Welt. Somit haben grundlegende Entscheidungen, die der Konzern trifft, oft eine marktprägende Wirkung. Eine solche Änderung steht nun an, denn Amazon beschränkt sein Angebot an kostenlosen Retour-Möglichkeiten.

Bisher war es beim Online-Riesen möglich, alle Artikel in jeder Form kostenlos zurückzuschicken. War ein Artikel defekt oder gefiel nicht, konnte eine von vielen Rücksendemethoden gewählt werden und der Artikel ohne Aufpreis retourniert werden. Künftig soll nur noch eine Option der Rücksendung kostenlos sein.

Neue „unverpackt Retour“

Bereits seit einiger Zeit verschickt Amazon Pakete teilweise ohne echtes Paket. Die Artikel kommen dann einfach in der Originalverpackung, nur mit einem Aufkleber versehen. Vor einem Jahr führte das Unternehmen dann sie unverpackten Rücksendungen ein. Dabei soll der Artikel bei einer Retoure nicht mehr aufwendig in einen Karton gepackt, zugeklebt und mit einem Rücksende-Aufkleber versehen werden, sondern ebenfalls einfach in der Originalverpackung zum DHL- oder Hermes-Shop gebracht werden.

Hier wird der Artikel dann vom Personal selbst verpackt und der Rücksende-Code vom Handy eingelesen. So wolle das Unternehmen den Kunden Arbeit abnehmen und umweltschonender handeln.

Dies ist in Zukunft auch die einzig kostenlose Retour-Möglichkeit. Es reicht also bei einer kostenlosen unverpackt Retoure, einfach mit dem originalverpackten Produkt einen Paketshop aufzusuchen und einen Retour-Code auf dem Handy zu haben.

Alternativen kosten eine Gebühr

Verpackt man den Artikel dennoch selbst und wählt eine andere Rückgabemöglichkeit, so fallen Gebühren an. Diese hängen zwar auch vom Artikel und dem Wohnort des Kunden ab, aber wie „chip.de“ erklärte, liegen die Kosten meist bei 2,99 Euro.

Amazon schreibt dazu: „Sollte deine Rücksendung nicht kostenfrei sein, wird dir für die Rücksendung ein Pauschalbetrag von deiner Erstattung abgezogen.“ Zudem wolle man den Kunden das aufwendige Suchen von Paketen, das Zukleben und Ausdrucken von Etiketten ersparen.