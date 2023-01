Martina Aßmann ist Ärztin für Arbeitsmedizin und Psychotherapie. Foto: Grafik: NOZ up-down up-down Achtsamkeitstrainerin Martina Aßmann Expertin im Talk: Die Energiekrise stresst - so lernt man Achtsamkeit Von Elena Werner | 04.01.2023, 12:12 Uhr | Update vor 48 Min.

Corona, Ukraine-Krieg, Energiepreise und Inflation: Viele Menschen leben derzeit in Sorge vor der Zukunft. In unserem Live-Talk am Mittwoch mit der Ärztin Martina Aßmann ging es diesmal um Achtsamkeit in Zeiten der Krise.