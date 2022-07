Die Inflation verunsichert viele Verbraucher in Deutschland. Das wirkt sich auch auf das Einkaufsverhalten aus. FOTO: dpa/Sven Hoppe up-down up-down Konsequenzen für den Handel Hohe Preise: So beeinflusst die Inflation das Einkaufsverhalten der Deutschen Von dpa | 05.07.2022, 15:14 Uhr

Gut jeder vierte Verbraucher in Deutschland hat angesichts der hohen Inflation große Angst, mit seinem Geld nicht auszukommen. Das verändert das Einkaufsverhalten so sehr, dass der Handel in diesem Jahr inflationsbereinigt mit schrumpfenden Umsätzen rechnet.