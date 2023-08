In Whatsapp verschickte Bilder und Videos sind oft deutlich schlechter als das Original. Das ist beim Anschauen nicht schön und wird spätestens beim Ausdrucken von Fotos zum Ärgernis.

Das soll sich nun ändern, denn Whatsapp führt „HD-Qualität“ ein – zunächst für Fotos, später auch für Videos. Whatsapp verteilt die Funktion ab sofort mit einem Update der App. Nach und nach wird das Update weltweit verfügbar sein.

In Whatsapp verschickte Fotos und Videos sehen auf Wunsch bald deutlich besser aus als bisher.

Whatsapp HD-Qualität: Nutzer müssen aktiv werden

Laut Whatsapp bleibt die bisher bekannte, geringe Auflösung der Standard. Nutzer können sich aber für HD-Qualität entscheiden. Allerdings werden die Dateien auch dann noch komprimiert – jedoch deutlich weniger als bisher.

Praktisch: Wenn ein Empfänger schlechten Empfang hat, werden auch HD-Bilder zunächst in der schlechteren Standardqualität zugestellt. Die höhere Qualität wird nachgeladen, sobald das Smartphone eine bessere Internetverbindung hat.

Whatsapp: Warum Fotos und Video bisher so schlecht aussehen

Die geringe Qualität von Fotos und Videos in der Chat-App ist vom Unternehmen so gewollt – und irgendwie auch gut gemeint: Whatsapp komprimiert die Dateien stark, damit sie beim Versand weniger Daten verbrauchen und so auch bei schlechtem Netz beim Empfänger ankommen. Außerdem schont die Datenverkleinerung den Smartphone-Speicher.

Tipp für Whatsapp: So senden Sie Fotos und Video in bester Qualität

Schon jetzt – und ohne das Update für HD-Qualität – können Whatsapp-Nutzer Fotos und Videos in voller Auflösung und ganz ohne Komprimierung verschicken. Dazu führt den Weg nicht über die Foto-Mediathek, sondern über die Versandoption „Dokumente“. Die finden Nutzer bei Android durch Tippen auf die Büroklammer, bei Apples iOS durch Tippen auf das Plus-Zeichen.