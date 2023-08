Es ist ein Kostenpunkt, über den sich viele Nutzer beschweren: Um auf den Spielekonsolen von Sony, Microsoft und Nintendo online mit Freunden spielen zu können, ist ein zusätzliches Abo nötig. Nur wer ein solches Abo abschließt, kann Mehrspieler-Funktionen in Spielen wie „Fifa 23“, „Battlefield“, oder „Mario Kart 8 Deluxe“ nutzen.

Nur einige wenige kostenlose Mehrspieler-Spiele benötigen kein Internet-Abo, beispielsweise „Fortnite“ oder „Warzone“.

Für viele heißt das: Zusätzlich zum eigentlichen Spiel ist ein Internet-Abo ein Muss. Jetzt hebt Sony die Kosten für ein Jahresabo an – ohne einen Grund zu nennen.

Jahresabo wird teurer, Monatsabo aber nicht

In einer Mitteilung vom Mittwoch kündigt Sony an, dass die Preise für das Internet-Abo namens Playstation Plus steigen werden. Das Abo gibt es in drei Ausführungen: Essential, Extra und Premium. Waren die Abos bisher für 59,99 Euro, 99,99 Euro und 119,99 Euro pro Jahr zu haben, liegen die neuen Preise bei 71,99 Euro für das Essential-Abo, 125,99 Euro für das Extra-Abo und 151,99 Euro für das Premium-Abo.

Die neuen Preise gelten ab dem 6. September. Bisherige Kunden behalten die alten Preise bis zur Jahresabrechnung am 6. November, teilt das Unternehmen mit.

Von der Preiserhöhung sind nur die Jahresabos betroffen, die monatlichen Versionen der Abos bleiben im Preis stabil. Hier kostet das Essential-Abo weiterhin 8,99 Euro, das Extra-Abo 13,99 Euro und das Premium-Abo 16,99 Euro im Monat.

Mehr Informationen: Unterschiede der Abos größer als Größer als Zeichen Die verschiedenen Abo-Varianten unterscheiden sich in den Vorteilen, die sie den Nutzern bieten. Alle Abo-Varianten erlauben den Zugriff auf die Mehrspieler-Funktionen der Konsole. Das Essential-Abo bietet zudem jeden Monat zwei neue Spiele, die in dem Abo inbegriffen sind.

bietet zudem jeden Monat zwei neue Spiele, die in dem Abo inbegriffen sind. Das Extra-Abo bietet neben den Funktionen des Essential-Abos den Zugriff auf einen Spielekatalog von hunderten Spielen, die von den Nutzern gespielt werden können, solange sie ein Abo besitzen.

bietet neben den Funktionen des Essential-Abos den Zugriff auf einen Spielekatalog von hunderten Spielen, die von den Nutzern gespielt werden können, solange sie ein Abo besitzen. Das teuerste Premium-Abo beinhaltet die Vorteile der vorherigen Abos und bietet den Zugriff auf Testversionen von neuen Spielen, sowie Cloud-Streaming und einen exklusiven Katalog von „Playstation-Klassikern“. Dabei handelt es sich um ausgewählte Spiele vergangener Playstation-Konsolen. So können teils 15 Jahre alte Spiele auf der neusten Konsole gespielt werden.

Die Preise der Gaming-Konkurrenz

Im Vergleich zu der Branchenkonkurrenz schneidet Sony mit den neuen Preisen schlecht ab. Ein zum Essential-Abo ähnliches Microsoftprodukt für die Xbox kostet 6,99 Euro pro Monat, das zum Extra-Abo vergleichbare Ultimate-Abo für die Xbox kostet zwar 14,99 pro Monat, enthält jedoch auch verschiedene Spiele für den PC.

Ein jährliches Abo gibt es bei Microsoft nicht, aber für 24,99 Euro pro Monat für 24 Monate kann man eine Xbox-Konsole und das Ultimate-Abo erhalten. Die Konsole gehört dabei ab dem Abo-Abschluss dem Nutzer, er kann sie also auch nach den zwei Jahren Vertragslaufzeit behalten.

Bei Nintendo kostet das Online-Abonnement inklusive einiger alter Nintendo-Titel 19,99 Euro pro Jahr. Ein erweitertes Angebot für inklusive Zusatzinhalte für Spiele und noch weiterer alter Nintendo-Titel kosten 39,99 Euro im Jahr.