Seit einigen Tagen haben Whatsapp-Nutzer Zugriff auf eine neue Funktion: Whatsapp-Kanäle. Diese verbirgt sich hinter dem ehemaligen Status-Reiter, der nun in „Aktuelles“ umbenannt wurde.

So funktionieren die „Kanäle“ bei Whatsapp

Über die Kanäle können Nutzer Informationen und Neuigkeiten von Organisationen, Vereinen, Unternehmen oder Menschen abonnieren, für die sie sich interessieren. Sie funktionieren weitgehend einseitig, das bedeutet: Empfänger können zwar auf Kanal-Inhalte mit Emojis reagieren und an Umfragen teilnehmen, aber nicht direkt antworten.

Nutzer suchen nach Möglichkeit zum Entfernen der Funktion

Doch die neue Funktion kommt offenbar nicht gut an. Gibt man bei Google den Suchbegriff „Whatsapp Kanäle“ ein, folgen basierend auf den häufigsten Suchen der Nutzer die Vorschläge „...ausblenden“, „...entfernen“, ...“ausschalten“ und „...löschen“. Auch Anja Ibrom, Expertin für Suchmaschinen bei RTL, bestätigt das Suchverhalten: „Nur kurz nachdem das Google-Suchinteresse nach Whatsapp-Kanälen angestiegen ist, fingen viele Nutzer an, danach zu suchen, wie man die Kanäle ausblenden beziehungsweise deaktivieren kann“, sagte sie.

Doch was stört daran so sehr? Ein Faktor ist wohl das Layout. Ohne ein Kanalabonnement fällt das neue Feature kaum auf, unter dem Reiter „Aktuelles“ sind oben wie gewohnt die Statusmeldungen von Familie, Freunden und Bekannten gelistet. Abonniert man jedoch einen oder mehrere Kanäle, verändert sich das Layout: Die Statusleiste wird kleiner und dreht sich von der Vertikalen in die Horizontale, die Kanäle werden darunter deutlich größer in einer vertikalen Liste platziert.

Darunter folgt eine weitere Zeile mit zahlreichen Kanalvorschlägen. Auch diese sorgt für Unmut. Auf der Plattform X beschweren sich Nutzer mehrfach darüber, dass sie nun Vorschläge von Kanälen bekommen, die sie gar nicht interessieren. So erhält jemand, der gar nicht sportaffin ist, beispielsweise ständig den Vorschlag, Fußball-Vereine zu abonnieren.

So sieht der neue Reiter „Aktuelles“ bei WhatsApp aus: Bei abonnierten Kanälen erscheint die Statusleiste ganz oben in horizontaler Ausrichtung, darunter folgen die abonnierten Kanäle und darunter die Kanalvorschläge. Screenshot: Patrick Kern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Whatsapp-Kanäle: Kann man sie wieder deaktivieren?

So ärgerlich die Funktion für viele Nutzer auch sein mag: Vollständig deaktivieren lässt sie sich in der neuesten Whatsapp-Version nicht. Man kann jedoch – wie zuvor beschrieben – nahezu das alte Layout herstellen, indem man alle Kanäle deabonniert, denen man bislang gefolgt ist. Die Funktion dazu findet sich jeweils innerhalb eines Kanals in den Kanaloptionen – dort ist auch die Auswahlmöglichkeit „Nicht mehr abonnieren“ aufgelistet.

Die Kanalvorschläge bleiben trotzdem erhalten – dagegen lässt sich nichts machen. Auch kann man die Auswahl der Vorschläge derzeit nicht beeinflussen. Nutzer können darauf hoffen, dass Whatsapp diese Funktion in einem künftigen Update einführt.

Lesen Sie auch: Diese Geräte können WhatsApp bald nicht mehr nutzen

Vorsicht vor dem Trick mit der alten Version

Eine Möglichkeit, Whatsapp-Kanäle ganz von seinem Smartphone zu verbannen, gibt es für Android-Nutzer zwar auch – diese ist jedoch umständlich und wird auch nicht empfohlen. Hierbei deinstalliert man die aktuelle Whatsapp-Version und installiert eine ältere Version manuell auf dem Handy, die noch keine Kanäle beinhaltet. Allerdings befindet man sich dann auch nicht mehr auf dem aktuellsten Sicherheitsstand. Und das ist auch keine Dauerlösung: Früher oder später wird ein Update auf die neueste Version nötig sein, damit man die App weiterhin nutzen kann – und dann kommt man auch nicht mehr um die Kanäle herum.